Karrierestart bei GEMÜ: Motivierte Berufseinsteigende gesucht

Junge Menschen, die mit einer abwechslungsreichen Ausbildung oder einem berufsnahen Studium den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben legen wollen, sind bei Gemü genau richtig. An drei Standorten im Hohenlohekreis bietet das Technologieunternehmen mit elf Ausbildungsberufen, sechs Dualen Studiengängen und drei Kooperativen Studiengängen den passenden Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben.

Für ca. 30 Auszubildende und Studierende mit kaufmännischer oder technischer Berufsorientierung heißt es bei Gemü jährlich: Willkommen in der Arbeitswelt! Von diesem Zeitpunkt an sind die jungen Menschen ein wichtiges Mitglied des Gemü Teams, zu dem weltweit mehr als 2.200 Mitarbeitende, davon ca. 1.200 in Deutschland, zählen.

1964 mit einer visionären Idee gegründet, ist Gemü über 58 Jahre kontinuierlich gewachsen und ist heute ein weltweit führender Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsystemen für Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase. Bei Lösungen für sterile Prozesse ist Gemü Weltmarktführer.

Auch in der Ausbildung ist das Ingelfinger Unternehmen »ausgezeichnet«. Dies bestätigt das DUALIS-Siegel »Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb« der IHK Heilbronn-Franken. Die Ausbildungsqualität ist Gemü ebenso wichtig wie ein familiäres Miteinander. Zahlreiche Aktivitäten wie Azubi-Ausflüge, Azubi-Sporttage und Azubi-Weihnachtsfeiern fördern den Teamgeist. Engagierte Azubis und Studierende haben die Chance auf einen Auslandsaufenthalt in einer der 27 Tochtergesellschaften, das Azubi-Auto für den Azubi des Monats und oft auch auf eine direkte Übernahme nach der Ausbildung oder dem Studium. Von den Benefits der Gemü Beschäftigten, wie flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsumgebung, betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement, profitieren natürlich auch die Berufseinsteigenden.

