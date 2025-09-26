Die Zukunft in der Raumfahrt entdecken: Karrierestart bei TESAT

TESAT in Backnang ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für die Satellitenkommunikation. In über 70 Jahren hat TESAT mehr als 1.000 Raumfahrtprojekte durchgeführt. Auf 63.000 m2 entwickeln, fertigen und testen rund 1.200 Mitarbeiter hochzuverlässige Geräte, die ebenso wie Baugruppen und komplette Systeme an alle führenden Satellitenhersteller weltweit geliefert werden. Aktuell sucht das TESAT-Team nach Verstärkung.

Für alle, die davon träumen, die Welt zu verändern und an zukunftsweisenden Technologien zu arbeiten, ist ein Karrierestart bei TESAT genau das Richtige. TESAT aus Backnang ist das führende Unternehmen in der Satellitenkommunikation! Hier werden modernste Systeme und Lösungen für die Raumfahrt entwickelt und produziert. Das Unternehmen bietet spannende Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Technik, Elektronik, IT, Produktion und mehr. Die Auszubildenden bei TESAT erwarten innovative Projekte, bei denen sie an Lösungen arbeiten, die die Weltraumkommunikation der Zukunft prägen werden. Die Top-Ausbildung auf höchstem Niveau ermöglicht es ihnen, von erfahrenen Profis zu lernen. Dank eines familiären Arbeitsklima, werden die Auszubildenden zum Teil eines Teams, in welchem Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden. Und auch nach der Ausbildung bietet TESAT ein großes Spektrum von Entwicklungsmöglichkeiten an: So können die Auszubildenden von gezielten Weiterbildungen profitieren und so ihre Karrierechancen deutlich erhöhen. Worauf also noch warten? Jetzt Teil des TESAT-Teams werden und gemeinsam die Weltraumkommunikation von morgen mitgestalten! Mehr Infos und Bewerbung unter: www.tesat.de/karriere.

TESAT-Spacecom GmbH & Co. KG

Gerberstraße 49 · 71522 Backnang

Tel: 07191 930 0 · bewerbung@tesat.de

tesat.de/karriere