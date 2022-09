Köhnlein Türen: Gemeinsam bereit für die Zukunft

Um qualifizierte Nachwuchsfachkräfte zu ­sichern, bildet der Türenhersteller Köhnlein in Stimpfach verschiedene Berufsbilder in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Produktion und EDV aus. Das Unternehmen zielt auf Übernahme der Auszubildenden ab, um den zukünftigen Fach-­kräftebedarf zu sichern. Daher setzt der Türenhersteller auf eigenverantwortliche Aufgaben, Vielseitigkeit und Flexibilität sowie weitere attraktive Rahmenbedingungen während und nach der Ausbildung. Der erst­klassige Berufseinstieg bei Köhnlein Türen bietet ­darüber hinaus hervorragende Perspektiven für die ­Zukunft. Denn auch Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter werden unterstützt.

Seit 1932 werden in der familiengeführten Köhnlein ­Unternehmensgruppe, nach dem Motto »Holz ist ein Geschenk der Natur«, Türelemente, Zargen und ­Sonderelemente individuell in vielfältigen Oberflächen produziert und veredelt. An sechs Produktionsstand­orten ausschließlich in Deutschland und Österreich ­fertigt Köhnlein Türen für jeden Bedarf.

