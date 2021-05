Weiterbildung ist gerade in Zeiten der Pandemie von besonderer Bedeutung. Für die Zeit der Kontaktbeschränkungen hat das Institut für Sozialmanagement im Kolping Bildungswerk e.V. ein coronakonformes Format entwickelt. Als sogenannten hybriden Lehrgang startet das Bildungswerk am 7. Mai 2021 wieder die 2-jährige berufsbegleitende Ausbildung zum/zur »Staatlich anerkannten Sozialfachmanager/in«. Abhängig von der jeweiligen Coronalage werden die Lehrveranstaltungen in Präsenz oder über unsere Videoschulungsplattform stattfinden. Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter/innen in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden. Ziel ist die Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen und Führungswissen zur Übernahme von leitenden Positionen im Sozialwesen oder auch die Selbstständigkeit. Im Unterschied zu anderen ähnlichen Bildungsgängen wird hier ein anerkannter Bildungsabschluss erworben, der mit einer staatlichen Prüfung abschließt. Das Kolping Bildungswerk bietet die Ausbildung ab dem 7. Mai 2021 berufsbegleitend in Tauberbischofsheim an.

