Kultbäcker Neu in Rottenburg

Backhaus Mahl eröffnet am 2. Oktober eine neue Zweigstelle im Rottenburger Bahnhof. Die Traditionsbäckerei aus Stetten a. k. M. versorgt alle Hungrigen mit Brezeln, Brot und allerlei leckeren Backspezialitäten. Die Familienbäckerei bringt neben einem gemütlich-stilvollen Ambiente auch ein großes Bewusstsein für die traditionelle Backkunst mit nach Rottenburg. Für den Start in Rottenburg sucht das Backhaus neue Mitarbeiter, denen es allerlei Vorteile bietet.

Eigentlich war die Eröffnung bereits für den Sommer geplant. Doch dann kam Corona. Wie so vieles im Land, standen auch die Bagger und Maschinen am Bahnhof still. Dementsprechend verzögerte sich die Fertigstellung des Umbaus. Mittlerweile ist Martin Mahl aber wieder guter Dinge.

»Wir hätten den ursprünglichen Termin gerne gehalten, aber unter den Umständen war das einfach nicht möglich. Jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr, dass es endlich losgeht. Und das haben wir den ganzen fleißigen Helfern hier zu verdanken«, erklärt der Geschäftsführer und Bäckermeister von Backhaus Mahl.

Im Zuge der Modernisierung und Sanierung des Rottenburger Bahnhofs zieht das Backhaus Mahl ins Erdgeschoss. Mitgebracht haben Martin Mahl und seine Schwester Yvonne Mahl-Sprenzinger das gemütlich-stilvolle Ambiente, für das die Familienbäckerei vom Zollernalbkreis bis an den Bodensee bekannt ist. Dass sie dabei auch ihr Handwerk und die seit Generationen überlieferten Rezepte verstehen, zeigt ein Blick in die Backstube: Hier entstehen pikante Hexenbrezeln, saftige Bioland-Brote und verführerische süße Stückle – täglich frisch, ohne Fertigmischungen oder Aromastoffe.

Aus Tradition setzt das Familienunternehmen nämlich auf beste Handwerksqualität. Und die steht und fällt natürlich mit den Mitarbeitern. Darum sucht das Backhaus Mahl auch noch engagierte Männer und Frauen, die das Rottenburger Fachgeschäft zu ihrem neuen Brötchengeber machen möchten. Freuen dürfen sich diejenigen dann nicht nur auf eine übertarifliche Bezahlung, sondern auch auf einige Extras: Unterstützung beim Wohnortwechsel, regelmäßige Ausflüge, attraktive Zuschläge und Boni, betriebliche Altersversorgung und, richtig lecker, 50 Prozent Mitarbeiterrabatt auf alle Produkte.

Backhaus Mahl GmbH & Co. KG

Alle offenen Stellen finden sich auf: www.backhaus-mahl.de/karriere