Landratsamt Hohenlohekreis: Ansprechende Ausbildung

Allen, die noch nicht wissen, was sie später einmal machen wollen, bietet das Landratsamt Hohenlohekreis zahlreiche Möglichkeiten! Egal ob technisch oder kaufmännisch, ob Ausbildung oder duales Studium – es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten. Insgesamt bildet das Landratsamt Hohenlohekreis in neun verschiedenen Ausbildungsberufen und drei dualen Studiengängen aus.

Ganz klassisch für die Verwaltung ist hierbei natürlich die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten oder zum Beamten im mittleren Verwaltungsdienst. Sie stellen beispielsweise Führerscheine aus, helfen ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger und bearbeiten verschiedenste Anträge, sei es im Ausländeramt, Umwelt- und Baurechtsamt oder im Sozialamt. Unterstützt werden diese meist von Kaufleuten für Büromanagement – den »Allround-Talenten«. Auch diese Ausbildung steht allen Interessierten im Landratsamt Hohenlohekreis offen. Durch den regelmäßigen Wechsel zwischen den Ämtern erhält man einen umfassenden Einblick in sehr viele unterschiedliche Bereiche der Verwaltung und kann so herausfinden, wo man später einmal arbeiten möchte.

Neben Ausbildungen im Verwaltungsbereich, bietet das Landratsamt Hohenlohekreis zudem technische Ausbildungsberufe an. Hierzu gehören unter anderem die Vermessungstechniker und Geomatiker, welche ihr theoretisch erlerntes Wissen aus der Berufsschule im Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landratsamtes vertiefen können. Zudem kann man eine Ausbildung zum Bauzeichner oder zum Fachinformatiker – dem IT-Spezialisten – beim Landratsamt Hohenlohekreis absolvieren. Falls man jedoch lieber draußen an der frischen Luft und mit großen Maschinen arbeiten möchte, ist der Beruf des Straßenwärters womöglich genau der Richtige. Gerne können Interessierte ihr Schülerpraktikum (BORS/BOGY) oder ein freiwilliges Schnupperpraktikum im Landratsamt Hohenlohekreis absolvieren, um die vielseitigen und interessanten Aufgaben kennenzulernen und einen näheren Einblick in die jeweiligen Tätigkeiten und Ausbildungsberufe zu erhalten.

Landratsamt Hohenlohekreis

Allee 17, 74653 Künzelsau

Fon: 07940-180, www.hohenlohekreis.de