Landratsamt Hohenlohekreis: Vielseitige Ausbildung

Wer sich eine vielseitige, abwechslungsreiche und interessante Ausbildung mit zahlreichen Möglichkeiten für den späteren Berufsweg wünscht, ist beim Landratsamt Hohenlohekreis genau richtig!

Das Landratsamt Hohenlohekreis hat über 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt sind. Hierdurch ergibt sich eine sehr große Bandbreite an Tätigkeiten: Führerscheine ausstellen, Bauanträge prüfen, kulturelle und touristische Veranstaltungen planen, Grundstücke vermessen, die IT Systeme betreuen und vieles mehr. Um diese Aufgaben bewältigen zu können, braucht es engagierte, teamfähige und verantwortungsbewusste Mitarbeiter.

Da die Aufgabenbereiche des Landratsamtes Hohenlohekreis verschiedenste Fachkenntnisse und Kompetenzen erfordern, wird in insgesamt neun Ausbildungsberufen und drei Studiengängen ausgebildet. Auf die kontinuierliche Förderung und individuelle Betreuung der Auszubildenden und Studierenden legt das Ausbildungsteam des Landratsamtes Hohenlohekreis sehr großen Wert. In jedem Fachamt stehen den Auszubildenden Ausbildungsbeauftragte zur Seite, welche die Auszubildenden in das jeweilige Team integrieren, bei Fragen unterstützen und eine praxisnahe Ausbildung gewährleisten. Die Auszubildenden und Studierenden werden beim Erreichen des jeweiligen Abschlusses tatkräftig unterstützt und haben im Anschluss sehr gute Perspektiven im Landratsamt Hohenlohekreis.

Um die vielseitigen und überaus interessanten Tätigkeiten des Landratsamtes näher kennenlernen zu können, werden auch Praktika angeboten. Hier hat man die Möglichkeit, spannende Erfahrungen zu sammeln und einen ersten Einblick in die Vielfältigkeit des Landratsamtes zu erhalten.

