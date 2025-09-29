Lebendig, klimaneutral & digital vernetzt: Studieren in Biberach

Die Biberach University of Applied Sciences ist eine Hochschule für Bau, Architektur, Energie, BWL und Biotech mit bundesweitem Renommee. Sie steht für zukunftsgewandte nachhaltige Lehre und Weiterbildung, Forschung und Transfer im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Gemeinsam mit den Studierenden wird hier die Zukunft gestaltet und neuartige, ressourcenschonende Prozesse und Technologien entwickelt. Alle Beteiligten sind dazu eingeladen, sich aktiv mit den eigenen Ideen und Fähigkeiten einzubringen. Die Fakultäten Architektur und Energie-Ingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Projektmanagement, Biotechnologie sowie BWL gestalten die Hochschule - fachspezifisch und interdisziplinär. Dabei stehen moderne Methoden im Mittelpunkt, die in den Vorlesungen gelehrt und in den Laboren, Werkstätten oder interaktiven Workshops trainiert werden. So entwickeln sich die Studierenden zu kompetenten akademischen Fachkräften. Selbstverständlich ist die HBC eng mit der beruflichen Praxis und internationalen Partnern vernetzt. Dabei ist die Vision ein lebendiger, klimaneutraler und digital vernetzter Campus, der ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Umfeld schafft und den Menschen einen attraktiven Aufenthaltsort bietet.

Biberach University of Applied Sciences

Karlstraße 6-11 · 88400 Biberach

www.hochschule-biberach.de