Lehleiter + Partner AG: Ausbildung bei L+P – Interview

Brauche ich einen bestimmten Notenschnitt?

Die Noten spielen eine untergeordnete Rolle bei der Bewerberauswahl. Es ist auch keine 1 in Mathematik notwendig oder der Besuch der Wirtschaftsschule oder des Wirtschaftsgymnasiums. Natürlich verschafft einem das Vorteile, aber die Persönlichkeit, die Einstellung und der Wille etwas zu lernen, ist viel wichtiger als die Noten selbst.

Braucht man Vorkenntnisse?

Vorkenntnisse sind nie verkehrt, weil sie einem den Einstieg natürlich erleichtern und hilfreich sind. Aber sie sind sicherlich kein Muss. Sowohl in der Ausbildung, als auch im Studium beginnt man mit den Grundlagen und baut auf diesen Stück für Stück auf.

Auf welche Berufsschule muss ich gehen?

Die theoretische Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten findet an der Gustav-von-Schmoller-Schule in Heilbronn statt. Für das Duale Studium kommen die DHBW Mosbach oder die DHBW Stuttgart in Betracht.

Wie ist es, wenn ich mich weiterbilden möchte?

Fortbildungen und Kurse sind natürlich möglich. »Unser Wissen ist ihr Gewinn« ist unser Motto und getreu dessen werden Einführungskurse unter anderem in Stuttgart sowie Fortbildungen (zum Beispiel von der Steuerberaterkammer) vom Betrieb übernommen.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Nach der Ausbildung gibt es eine große Vielzahl an Möglichkeiten sich weiterzubilden und zu spezialisieren. Wer möchte kann mit einem Dualen Studium die errungenen Fertigkeiten vertiefen, den/die Fachassistent(in) in den Bereichen »Lohn und Gehalt«, »Rechnungswesen und Controlling«, »Land- und Forstwirtschaft« oder zum Beispiel »Digitalisierung und IT-Prozesse« machen oder sich nach einer Praxiszeit für die Lehrgänge zum Steuerfachwirt entscheiden.

Lehleiter + Partner AG

Weinstraße 35 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132-9680 · www.lehleiter.de