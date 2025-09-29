Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach (11.10.25)

Einen Samstag voller Chancen bietet die Lehrstellenbörse ­Neckar-Odenwald-Kreis (NOK) am 11. Oktober 2025 von 10 bis 14 Uhr in der Pattberghalle Mosbach-Neckarelz.

Unter dem Leitspruch »Ich Date meine Ausbildung« bietet die Lehrstellenbörse die perfekte Plattform, um aktiv zu werden. Wenn man die eigenen Bewerbungsunterlagen – bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und den letzten Zeugnissen – einpackt, hat man die Möglichkeit, sie direkt von Profis checken zu lassen. So ist man bestens gerüstet, um bei den anwesenden Unternehmen einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen. Die Lehrstellenbörse bietet Ausbildungsplatzsuchenden die Möglichkeit, direkt Kontakt zu Unternehmensvertretern zu knüpfen und mit ihnen über einen freien Ausbildungsplatz zu sprechen.

Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und die Handwerkskammer Mannheim (HWK) Rhein-Neckar-Odenwald, in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis, dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Mosbach. Die bei der Börse ausstellenden Unternehmen, Institutionen und Handwerksbetriebe bieten zahlreiche freie Ausbildungsplätze für das Jahr 2026 sowie noch freie Plätze für das laufende Ausbildungsjahr an. Die Veranstaltung ist auch für Schülerinnen und Schüler interessant, die auf der Suche nach Praktika sind.

Auf der Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis am 11. Oktober haben Suchende in der Pattberghalle in Mosbach-Neckarelz die Gelegenheit, ihre Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen. Egal ob Praktikum oder Ausbildung, auf der Börse kann man die Chance nutzen und Unternehmen direkt ansprechen. Auch Eltern sind herzlich willkommen und können sich ein Bild von den Angeboten machen. Und wer noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann sich an den Ständen beraten lassen, welche Möglichkeiten sich bieten.

Lehrstellenbörse Neckar-­Odenwald-Kreis

Sa. 11. Oktober, 10 bis 14 Uhr, Pattberghalle, Mosbach

www.ihk.de/rhein-neckar