Johannes-Diakonie auf der Lehrstellenbörse NOK: Für Menschen stark machen

Die Johannes-Diakonie ist als sozialer Dienstleister stark für Menschen und in Baden-Württemberg an über 30 Standorten vertreten. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Johannes-Diakonie sogar größter Arbeitgeber. Für Berufsanfänger und Profis gibt es in dem Unternehmen mit rund 3800 Mitarbeitenden viele Karrierechancen. Erste Orientierung liefern Schülerinnen und Schülern oft Freiwilligendienste oder Praktika. Wer sich mit einer Ausbildung fit für die Zukunft machen möchte, findet in der Johannes-Diakonie viele Möglichkeiten, zum Beispiel Praxisplätze für die Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger/in, zum/zur Pflegefachmann/-frau oder zum/zur Erzieher/in. Für Teilnehmende von dualen Studiengängen bietet die Johannes-Diakonie Praxisplätze für viele soziale und wirtschaftliche Fachrichtungen. Und auch nach erfolgreichem Berufsabschluss haben Nachwuchskräfte sowie Quereinsteiger zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich in der Johannes-Diakonie zu entwickeln.

Mehr Informationen gibt es auf dem Karriereportal der Johannes-­Diakonie: www.starkfuermenschen.de

Johannes-Diakonie, Neckarburkener Straße 2-4, 74821 Mosbach , Fon: 06261-880

www.starkfuermenschen.de