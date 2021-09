Losberger De Boer: Azubi-Interview

Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau entschied sich Natali (23) für ein Duales ­Studium International Business bei Losberger De Boer. Ihre ersten Erfahrungen und ­Erlebnisse verrät sie im Interview.

Wie bist du auf Losberger De Boer aufmerksam geworden?

Ich bin durch einen Mitschüler aus der Berufsschule auf Losberger De Boer aufmerksam geworden. Dabei haben mich vor allem die mobilen Bauten für Großveranstaltungen wie der Fashion-Week oder den Olympischen Spiele fasziniert und ich konnte mir gut vorstellen, wie ich eines Tages selbst solche Projekte betreue. Perfekt gepasst hat natürlich, dass Losberger De Boer meinen Wunsch-Studiengang International Business anbietet und auch global vertreten ist.

Wenn du dich mal zurückerinnerst, wie waren deine ersten Tage bei LDB?

Mit Ausbildungsstart wurden uns ältere Studis als Paten zugeteilt, was super praktisch war, weil sie sich bereits an der DHBW und im Unternehmen auskannten. Von ihnen habe ich einige hilfreiche Tipps bekommen. Aber auch die gemeinsamen Aktivitäten haben uns geholfen, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Am besten fand ich den Ausflug zum Outdoor-Escape-Room und das Bauen des Insektenhotels auf dem Firmengelände.

Was macht dir bei der Arbeit am meisten Spaß? Was gefällt dir am besten?

Teamarbeit wird bei Losberger De Boer großgeschrieben. Das gefällt mir besonders gut, da ich dadurch viel in Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen stehe. Im Einkauf beispielweise habe ich eng mit der Arbeitsvorbereitung, den Projektleitern oder der Konstruktion zusammengearbeitet. Hinzu kommt, dass wir Azubis und Studis eigene Projekte übertragen bekommen. So durfte ich in der Vermietung eine Projektübersicht für unsere Dauermietprojekte erstellen. Dadurch habe ich meine Excel-Kenntnisse enorm verbessert und kann jetzt sogar programmieren.

Losberger De Boer

Gottlieb-Daimler-Ring 14 · 74906 Bad Rappenau

Tel. 07066-9800 · www.losbergerdeboer.com