LTI-Youngsters: Leidenschaft fürs Blech

LTI-Metalltechnik zählt zu den führenden ­Unternehmen in Deutschland im Bereich Blechbearbeitung und Zerspanung.An vier ­Produktionsstandorten wird mit über 700 Mitarbeitern auf einer Fläche von mehr als 36.600 qm gefertigt.

Die Ausbildung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden hat bei LTI einen hohen Stellenwert. Aktuell werden rund 35 junge Talente in verschiedenen Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen ausgebildet. Jedes Jahr starten etwa 15 Schulabgänger ihre berufliche Zukunft bei LTI – sei es im gewerblichen, technischen oder kaufmännischen Bereich. Um den Auszubildenden ein umfassendes Verständnis der betrieblichen Abläufe zu vermitteln und ihnen über den eigenen Fachbereich hinaus Einblicke zu gewähren, hat das Unternehmen ein einzigartiges Ausbildungskonzept entwickelt: Die LTI-Youngsters leiten ein eigenes kleines Unternehmen innerhalb des Betriebs. Unter realen Bedingungen übernehmen sie eigenständig sämtliche Schritte eines Auftrags – von der Entwicklung über die Produktion und Kalkulation bis hin zur Auftragserfassung, Rechnungsstellung und Auslieferung an den Kunden.

Nicht nur der Maschinenpark ist mit modernster Technik ausgestattet – auch in der Ausbildung setzt LTI auf digitale Lösungen. Die Auszubildenden führen ihr Berichtsheft online und eine Ausbildungs-App kommt während der gesamten Lehrzeit zum Einsatz. Neben der fachlichen Ausbildung legt LTI großen Wert auf Teamgeist und Gemeinschaft. Regelmäßige Aktivitäten wie Azubi-Ausflüge und Wanderungen stärken den Zusammenhalt und sorgen für ein motivierendes Miteinander. Im eigenen Online-Shop können die LTI-Youngsters ihre Kreativität unter Beweis stellen. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung haben die Nachwuchskräfte beste Chancen auf eine Übernahme – für eine sichere berufliche Perspektive mit Zukunft.

LTI-Metalltechnik GmbH

Im Flürlein 25 · 74214 Schöntal-Berlichingen

Tel. 07943-8920 · www.lti-youngsters.de