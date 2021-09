müller co-ax GmbH: In die Zukunft starten

Seit über 60 Jahren gehört die müller co-ax gmbh zu einem der führenden Hersteller in der ­Ventilindustrie. Mit den vier Marken coax®, ­m-tech®, quadax® und cx-tec® bietet müller co-ax nicht nur ein breites Produktportfolio, sondern auch zahlreiche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Talent. Begeisterungsfähigkeit. Engagement. Teamgeist. All das und vieles mehr zeichnet das Unternehmen und somit die jungen Berufsstarter bei coax aus. Ein echter Schatz, der die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichert und mit dem coax sehr sorgsam umgeht. Darum hat die fundierte und qualifizierte Ausbildung einen besonders hohen Stellenwert im Unternehmen. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit eines Orientierungspraktikums, dem in aller Regel eine Initiativbewerbung vorausgeht. Ein wichtiger Impuls, der hilft, die eigenen Talente besser zu erkennen und den Start in den Beruf erheblich erleichtert. Auf der Karrierewebsite des Unternehmens befinden sich spannende Erfahrungsberichte der Azubis und weitere Informationen zu den Ausbildungsinhalten.

müller co-ax GmbH

Friedrich-Müller-Straße 1 · 74670 Forchtenberg

Tel. 07947-8280 · www.co-ax.com