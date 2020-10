Mütsch Fertigungstechnik GmbH: Moderne trifft Tradition

Im Anlagenbau oder bei Sportausrüstungen, in der Medizintechnik, der Elektronik, der Klangtechnik, dem Flugzeugbau oder der Regeltechnik – in zahlreichen Bereichen kommen Teile, die bei der Mütsch Fertigungstechnik GmbH gefertigt werden, zum Einsatz.

Seit mehr als 50 Jahren entstehen beim Experten für Zerspanungstechnik und Gerätebau einbaufertige Präzisionsteile aus allen gebräuchlichen Werkstoffen, die in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen. Bei der Mütsch Fertigungstechnik GmbH verbindet sich die Tradition eines familiengeführten Produktionsbetriebes mit den Vorteilen eines modernen, entwicklungsfähigen Unternehmens. Die Nachwuchsförderung spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Ausbildungsquote liegt aktuell bei zehn Prozent. Eine besondere Bedeutung kommt dem Ausbildungsberuf des Feinwerkmechanikers, Fachrichtung Maschinenbau zu. Alle Azubis lernen die Grundlagen in der Ausbildungsabteilung und sammeln weitere Erfahrungen in den Fertigungsabteilungen. Feinwerkmechaniker haben bei der Mütsch Fertigungstechnik GmbH ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und bekommen auch über die Ausbildung hinaus Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. In unterschiedlichen Praktikumsangeboten kann man die Fachkräfte von morgen hautnah erleben. Die Mütsch Fertigungstechnik GmbH lädt ein, unter Anleitung erfahrener Mitarbeiter selber Hand anzulegen und Spitzentechnologie der Metallbearbeitung in Aktion zu sehen. Interessierte können sich jederzeit über die Website des Unternehmens, auf regionalen Bildungsmessen oder ganz persönlich und individuell im Betrieb vor Ort informieren. Folgende Ausbildungen werden angeboten: Feinwerkmechaniker Fachrichtung Maschinenbau (m/w/d), Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) und Kaufmann für Büromanagement (m/w/d). Außerdem bietet Mütsch Schülerpraktia, Ferienpraktika, Schnuppertage und weitere individuelle Praktikumformate.

