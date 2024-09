Nacht der Ausbildung 2024 am 17. Oktober in Schwäbisch Hall

Am Donnerstag, 17. Oktober, wird in Crailsheim und Schwäbisch Hall zur »Nacht der Ausbildung« eingeladen. Überall gilt: Schüler können sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Orientierungspraktika informieren.

»Hop On – Hop Off« – unter diesem Motto laden die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken zum bereits elften Mal alle Schüler, Eltern und Lehrer zur »Nacht der Ausbildung« (NdA) ein. Bei der NdA verkehren Busse auf Sonderrouten zwischen

verschiedenen Unternehmen. Das Konzept kombiniert eine Ausbildungsmesse mit einem kostenlosen Shuttle-Service für alle Teilnehmer. Das Ziel der Veranstaltung ist, dass junge Erwachsene Ausbildungsbetriebe hautnah kennenlernen und dadurch einen leichteren Einstieg in ihr Berufsleben finden.

In insgesamt zwei Städten der Region Heilbronn-Franken (Schwäbisch Hall, Crailsheim) können Unternehmen unterschiedlichster Branchen am 17. Oktober besucht werden. In den Betrieben können sich die Teilnehmer über die jeweiligen Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren, erhalten individuelle Präsentationen und die Gelegenheit zur direkten Kontaktaufnahme mit Personalverantwortlichen. Jeweils zwischen 17 und 21 Uhr fahren in beiden Städten Busse ohne feste Taktzeiten. Jederzeit kann man flexibel zu- und umsteigen. Der Zustieg ist auch bei den Unternehmen vor Ort möglich. Die Busse fahren jeweils am ZOB ab.

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit über 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der mehr als 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.

Nacht der Ausbildung 2024

Do. 17. Oktober, 17 bis 21 Uhr

Schwäbisch Hall, Crailsheim

wj-nda.de