Nacht der Ausbildung 2025, 08.10.25

Am Mittwoch, 8. Oktober, wird in Crailsheim und Schwäbisch Hall zur »Nacht der Ausbildung« eingeladen. Überall gilt: Schüler können sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Orientierungspraktika informieren.

Bei der »Nacht der Ausbildung« verkehren in Schwäbisch Hall und Crailsheim Busse auf Sonderrouten zwischen verschiedenen Unternehmen. Das Konzept der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken kombiniert eine Ausbildungsmesse mit einem kostenlosen Shuttle-Service für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Ziel ist, dass junge ­Erwachsene Ausbildungsbetriebe hautnah kennenlernen und dadurch einen leichteren Einstieg in ihr Berufsleben finden. Direkt in den Betrieben können die Teilnehmenden sich über die jeweiligen Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren. Sie erhalten individuelle Präsentationen und die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit Personalverantwortlichen.

»Hop On – Hop Off« – getreu diesem Motto fahren die Busse zwischen 17 und 21 Uhr ohne feste Taktzeiten an den zentralen Omnibusbahnhöfen der beiden Städte ab. Jederzeit kann man flexibel zu- und umsteigen. Der Zustieg ist auch bei den Unternehmen vor Ort möglich. Die NdA verzeichnete in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich 1.300 Besucher*innen guten Zuspruch und findet zudem auch in vielen weiteren Regionen Heilbronn-Frankens und darüber hinaus statt. Sie sorgte überregional für Aufmerksamkeit und wurde 2013 mit dem Bundespreis der Wirtschaftsjunioren Deutschland und dem ersten Landespreis der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg ausgezeichnet. Dieses Jahr präsentieren 36 Unternehmen einen facettenreichen Querschnitt der Ausbildungsregionen Schwäbisch Hall und Crailsheim auf.

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbstständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit über 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise.

Nacht der Ausbildung 2025, Mi. 8. Oktober, 17 bis 21 Uhr, Schwäbisch Hall, Crailsheim, wj-nda.de/