Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken laden in diesem Jahr zur »Digitalen Nacht der Ausbildung« am Donnerstag, den 1. Oktober 2020 ein. Die ­bereits im neunten Jahr in Folge befindliche Veranstaltung in den Regionalgruppen Heilbronn, Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall-Crailsheim wird aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr online durchgeführt.

Statt »Hop On – Hop Off« heißt es bei den teilnehmenden Unternehmen und Schülerinnen und Schülern der diesjährigen »Nacht der Ausbildung«: »Digital durchstarten!«. Erstmals werden die zukünftigen Auszubildenden und Studierenden nicht per Bus zu den unterschiedlichen Ausbildungsstätten gefahren, sondern können sich im Internet über die Unternehmen informieren. ­Patrick Gündisch, einer der drei Gesamtprojektleiter der diesjährigen Veranstaltung, erläutert die Entscheidung: »Wir haben uns für dieses Format entschieden, da es alle Verordnungen und Vorgaben zur aktuellen Corona-Krise einhalten kann und wir als Wirtschaftsjunioren Unternehmen weiterhin unterstützen können, die zukünftigen Fach- und Führungskräfte zu finden.« Statt in den einzelnen Städten werde die Online-Veranstaltung am 1. Oktober zentral für alle vier Regionalgruppen durchgeführt.

Die Wirtschaftsjunioren stellen zu diesem Zweck die digitale Infrastruktur und einen Leitfaden zur Verfügung. Unternehmen ist es auf diese Weise möglich, sich den Bewerbern auf zwei Arten zu präsentieren. Zum einen werden Unternehmen mit vielen Informationen und Bildern auf einer eigenen Landing-Page im Zeitraum von 17. September bis 1. Oktober dargestellt. Zum anderen stehen viele Unternehmen am Finaltag am 1. Oktober, also der tatsächlichen »Nacht der Ausbildung«, in einem Video-Talk Rede und Antwort. Dort kommen sie direkt mit Ausbildungssuchenden ins Gespräch – und umgekehrt.

Digitale Nacht der Ausbildung

Do. 1. Oktober, 17 bis 22 Uhr

www.wj-nda.de

Teilnehmende Firmen (Stand 26.8.20)

Heilbronn: Heilbronner Versorgungs GmbH, Stadtwerke Heilbronn GmbH, Kolping-Bildungszentrum Heilbronn, Schneider Bau GmbH & Co.KG, RPB Rückert GmbH, Akadmie für Kommunikation Heilbronn, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Schwarz Dienstleistungen, Lidl Personaldienstleistung GmbH & Co.KG, Hauptzollamt Heilbronn, Karl Marbach GmbH & Co. KG | Marbach Werkzeugbau GmbH, Bechtle AG, Kreissparkasse Heilbronn, Förch GmbH & Co. KG

Schwäbisch Hall: OPTIMA packaging group GmbH, Schwäbisch Hall Facility Management GmbH, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, KLAFS GmbH & Co. KG, VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG, Windmüller GmbH, Baden-Württembergische Bank, ALUCA GmbH, Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, STEGO Elektrotechnik GmbH, Stadt Schwäbisch Hall, Landratsamt Schwäbisch Hall, Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Crailsheim: Stadtverwaltung Crailsheim, Kurz-Gruppe, HOSTA - Werk für Schokoladen-Spezialitäten GmbH & Co. KG, groninger & co. gmbh, LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Lorenz Hoffmann GmbH

Main-Tauber: TecAlliance GmbH, Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, ZIPPE Industrieanlagen GmbH, Würth IT GmbH, Landesbank Baden-Württemberg (Bad Mergentheim), Landesbank Baden-Württemberg (Wertheim), WOERNER GmbH & Co. KG, Lutz Pumpen GmbH, Stadtwerke Wertheim GmbH, Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Stadtverwaltung Wertheim, adaptronic Prüftechnik GmbH, Schuller GmbH, ‚Sparkasse Tauberfranken, Volksbank Main-Tauber eG, Wilhelm König Maschinenbau GmbH, BRAND GMBH + CO KG, VACUUBRAND GMBH + CO KG, LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, Roto Frank Dachsystem Technologie

Hohenlohe: Bürkert Fluid Control Systems, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Baden-Württembergische Bank, ZIEHL-ABEGG SE, GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Volksbank Hohenlohe eG

Gaildorf: Rommelag, Bott GmbH & Co. KG