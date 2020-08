Naturheilkundliche Gesundheitstage

Vielleicht ist bei einigen in den letzten Monaten der Vorsatz gereift, gesünder zu leben, sich im Bereich Gesundheit fortzubilden oder nach einer sinnvollen beruflichen Perspektive im Gesundheitsbereich Ausschau zu halten. Da kommen die kostenlosen Gesundheitstage genau richtig! Sowohl bei dem 1. Gesundheitstage Online Kongress vom 2. bis zum 4. Oktober als auch bei den 4. Gesundheitstagen Stuttgart by Thalamus vom 16. bis 18. Oktober können die Besucher herausfinden, was sie für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit tun können. Dazu gibt es an beiden Wochenenden ca. 80 Vorträge und Workshops. Für medizinische Berufe finden 8 Fachfortbildungen statt. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Ausbildungsgänge zu den alternativen Gesundheitsberufen Heilpraktiker/in, Heilpraktiker Psychotherapie; Psychologischer Berater und Coach sowie zu Ausbildungen und Kursen in Naturheilverfahren zu informieren. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten!

THALAMUS Heilpraktikerschule Stuttgart

Mozartstraße 51, 70180 Stuttgart, Fon: 0711-6070337

Das Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.thalamus-stuttgart.de oder per Mail an info@thalamus-stuttgart.de