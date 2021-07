Neuer Ausbildungsgang für Profis in Sachen Hygiene

Nach einem Einsatz im OP muss das Instrumentarium sorgfältig gereinigt und sterilisiert werden. Diese und andere Aufgaben übernimmt die Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung. Den Ausbildungsgang dazu bietet das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) jetzt neu an ­– freie Ausbildungsplätze gibt es auch noch für weitere Berufsbilder.

Fachkräfte für Medizinprodukteaufbereitung arbeiten nicht direkt am Patienten, sondern sie agieren im Hintergrund. Dennoch leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag im Gesundheitswesen – denn an die Hygiene in Krankenhäusern werden höchste Ansprüche gestellt. Der neue Ausbildungsgang am RBK startet im Oktober 2021. Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 17 Jahre alt sein und sollten die Mittlere Reife oder einen Hautschulabschluss zusammen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung mitbringen.

Das RBK bietet darüber hinaus zahlreiche andere Ausbildungsgänge für motivierte junge Menschen an, die sich für medizinische oder pflegerische Berufsbilder interessieren. So gibt es aktuell ab Oktober noch freie Ausbildungsplätze für Anästhesietechnische Assistenten*, die sich mit den Aufgaben im Anästhesiedienst und Funktionsdiensten wie Aufwachraum befassen, sowie für Operationstechnische Assistenten*, die alle Arbeitsabläufe im OP koordinieren. Im April 2022 beginnt zudem die dreijährige Generalistische Pflegeausbildung mit insgesamt 30 Ausbildungsplätzen – Bewerbungen hierfür sind ab sofort möglich.

Interessierte können weitere Infos unter ausbildung.ibbz@rbk.de erfragen. Einen Überblick über die genannten und weitere Ausbildungsgänge am RBK sind zu finden unter www.rbk.de/bildung/berufsausbildung-und-studium.html