Pfähler+Rühl: Zukunft planen

Seit 1962 ist Pfähler+Rühl als Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung tätig und bietet umfassende Ausbildungen mit dem Ziel der Übernahme an.

Das Pfähler+Rühl Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung GmbH ist ein mittelständiges und unternehmergeführtes Planungsbüro. Es konzipiert, entwickelt und plant sanitär-, heizungs-, lüftungs-, klima- und kältetechnische Anlagen sowie Feuerlöschanlagen und die dazugehörige Gebäudeautomation. Die Realisierung dieser Anlagen wird begleitet und überwacht, bis zu deren Fertigstellung, Abnahme und Übergabe an die Bauherren. Darüber hinaus wird den Kunden ein betriebsbegleitendes Monitoring angeboten. Zum Kundenkreis gehören namhafte und erfolgreiche Firmen aus Industrie und Gewerbe sowie öffentliche und öffentlichkeitsnahe Auftraggeber aus dem Umkreis von 100 km um Heilbronn und darüber hinaus. Seit der Firmengründung im Jahr 1962 ist das Unternehmen sukzessive gewachsen. Dies sind Ingenieure und Techniker aus dem Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung, Technische Zeichner und Systemintegratoren sowie Fachkräfte im administrativen Bereich. Weiterhin werden Technische Systemintegratoren ausgebildet und in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Sachsen in Glauchau werden duale Studiengänge angeboten. Die Ausbildungen werden mit dem konkreten Ziel einer Übernahme der Absolventen verfolgt und dementsprechend unterstützt.Das neue Bürogebäude in Lehrensteinsfeld bietet die räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten zur weiteren personellen Verstärkung. Eine gute Erreichbarkeit aus allen Richtungen, ausreichend Parkmöglichkeiten sowie die attraktive Ortsrandlage im Gewerbegebiet Neuwiesen zeichnen den Firmenstandort aus. Das Ingenieurbüro Pfähler + Rühl bietet einen abwechslungsreichen und zukunftssicheren Beruf in einem harmonischen und kollegialen Umfeld.

