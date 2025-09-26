Pia beim Jugendamt Stuttgart: Bücher, Bildung, Berufung

Nicola Pierrot war fast zwei Jahrzehnte selbstständige Buchhändlerin, bevor sie sich für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zur Erzieherin beim Jugendamt Stuttgart entschied. Im Interview erzählt sie, warum sie sich für einen Neustart entschieden hat, wie die Ausbildung abläuft und welche Rolle Bücher in ihrem neuen Berufsalltag spielen.

Frau Pierro, stellen Sie sich bitte kurz mit ein paar biografische Eckdaten vor, damit wir Sie besser kennenlernen können.

Nicola Pierro: Sehr gerne. Mein Name ist Nicola Pierro, ich bin Anfang Juli 40 Jahre alt geworden. Ich bin Quereinsteigerin im Erzieherberuf, habe davor 19 Jahre lang selbstständig gearbeitet – ich hatte einen eigenen Buchladen mit Schwerpunkt auf Kinder- und Schulbüchern. Ich belieferte Schulen und beriet viele Kinder und Eltern. Das machte mir sehr viel Freude. Jetzt bin ich seit zwei Jahren in meiner Ausbildung zur Erzieherin.

Wie kam es dazu, dass Sie sich beruflich neu orientiert haben?

Nicola Pierro: Der Wunsch war schon lange da. Ich habe bereits vor etwa 20 Jahren angefangen, mich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren. Seit 2006 leite ich ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche. Außerdem gab ich in zwei Grundschulen Flötenunterricht. Musik war immer mein zweites Standbein – ein schöner Ausgleich zum Alltag im Laden. Nach und nach hat sich dann der Wunsch verstärkt, mit Kindern im Team zu arbeiten. Die Buchbranche ist ja auch nicht ganz einfach – wirtschaftlich gesehen. Corona war dann ein Einschnitt: Schulen waren geschlossen, der Flötenunterricht fiel weg, Schulbuchbestellungen blieben aus. Das war finanziell und persönlich eine Herausforderung. Also habe ich mich entschlossen, einen Neuanfang zu wagen und die Ausbildung zur Erzieherin beim Jugendamt Stuttgart begonnen.

Wie läuft diese Ausbildung konkret ab?

Nicola Pierro: Ich mache die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin, die dauert drei Jahre. Man ist zwei Tage die Woche in der Einrichtung – also zum Beispiel im Kindergarten – und drei Tage in der Schule. In den Schulferien arbeitet man dann voll in der Einrichtung. Wir haben eine 39-Stunden-Woche, das heißt, man verdient auch ein volles Gehalt – was gerade für Leute wie mich, die vorher schon gearbeitet haben, sehr wichtig ist. Das Tolle ist, dass man in der Schule Inhalte lernt, die man direkt in der Praxis anwenden kann – und umgekehrt. Wenn wir im Kindergarten etwas erleben, können wir das mit dem Gelernten aus der Schule verknüpfen. Das macht die Ausbildung sehr lebendig und praxisnah.

Welche Inhalte werden in der Schule vermittelt – rein pädagogische oder auch allgemeinbildende?

Nicola Pierro: Es geht vor allem um pädagogische Handlungsfelder, die in verschiedene Lernfelder unterteilt sind. Wir haben aber auch praktische Fächer wie Musik, Rhythmik, Bewegung, Gesundheit und Ästhetik. Allgemeinbildende Fächer spielen eher eine untergeordnete Rolle.

Wie groß sind die Klassen?

Nicola Pierro: Wir haben mit etwa 30 Personen angefangen, inzwischen sind es etwas weniger – so zwischen 25 und 30. Besonders schön finde ich die Altersmischung: Die Jüngsten sind 19, die Älteste in unserer Klasse ist, glaube ich, 53. Ich hatte anfangs Bedenken, mit 38 »die Alte« zu sein – aber das war völlig unbegründet. Die Mischung ist wirklich bereichernd – viele bringen Erfahrungen aus ganz verschiedenen Bereichen mit, einige auch aus dem Ausland. Es sind viele Quereinsteiger dabei. Das macht das Lernen vielfältig und lebendig – genau wie die Arbeit mit den Kindern.

Können Sie uns etwas über Ihre aktuelle Einrichtung erzählen? Wie viele Kinder werden dort betreut?

Nicola Pierro: Wir können in unserer Einrichtung maximal 30 Kinder aufnehmen, die zwischen 3 und 6 Jahre alt sind. Was uns als Kita auszeichnet, ist der hohe Grad an Mitbestimmung. Die Kinder haben viele Möglichkeiten, ihren Alltag mitzugestalten. So können sie z.B. durch Namensklammern entscheiden, wann sie Mittag essen möchten. Sie bestimmen auch mit, wenn es um ihr Frühstück geht, durch Magnete mit verschiedenen Lebensmitteln, die die Kinder zur Einkaufsliste hinzufügen können oder durch gemalte Essenswünsche und die Begleitung der Erzieherin beim Einkaufen. Der gemeinnützige Verein Future4Kids und unser Pate, die »Lechner-GmbH« ermöglichen es uns, täglich ein abwechslungsreiches und gesundes Frühstück anzubieten.

Wie sieht ein typischer Tag in Ihrer Kita aus?

Nicola Pierro: Es gibt eine grobe Struktur - mit Morgenkreis, Frühstück, Vor- und Nachmittagsangeboten, doch innerhalb dieses Rahmens sind wir sehr flexibel und orientieren uns an den Interessen der Kinder. Momentan sind Insekten angesagt - also gehen wir raus, beobachten Schnecken, Ameisen und andere Krabbeltiere mit Lupen. Wir greifen die Interessen der Kinder auf und gestalten daraus unsere Angebote und geben Impulse zu verschiedenen Themen. Es gibt z.B. Kinderyoga, gemeinsames Singen, Waldausflüge, Theaterbesuche, Gärtnern im Kita-Nutzgarten oder kreative Projekte, die sehr vielseitig und abwechslungsreich sind. Das alles wird auf freiwilliger Basis angeboten und die Kinder entscheiden selbst über ihre Teilnahme. Es gibt bei uns keine Sätze wie: »Jetzt gehen alle in den Garten!«, sondern die Kinder teilen sich nach ihrem Interesse dem Bildungsbereich oder den Räumen zu und wir ErzieherInnen begleiten sie dabei. Wenn z.B. ein Kind in den Garten möchte, versuchen wir das zu ermöglichen - egal um welche Zeit und egal bei welchem Wetter.

Wie viele pädagogische Fachkräfte arbeiten in Ihrer Einrichtung?

Nicola Pierro: Vormittags – wenn die meisten Kinder da sind – sind wir etwa vier bis sechs Fachkräfte, wenn alle Stellen besetzt sind. Unsere Betreuungszeiten sind von 8 bis 14 Uhr in der Vormittagsbetreuung (VÖ) oder 8 bis 16 Uhr in der Ganztagesbetreuung (GT). Etwa jedes Dritte der Kinder hat die kürzere Betreuungszeit gebucht. Die Eltern können ihre Kinder flexibel bringen und holen - nur morgens bitten wir darum, dass die Kinder bis 9 Uhr gebracht werden, damit sie gut in die Gruppe finden.

Kommt Ihr Hintergrund als Buchhändlerin Ihnen bei der Arbeit mit den Kindern zugute?

Nicola Pierro: Auf jeden Fall! Ich habe über die Jahre viele schöne Kinderbücher kennengelernt und konnte einige davon hier einbringen. Unsere Kinder sind sehr bücheraffin – was mich natürlich besonders freut, gerade in Zeiten von Smartphones und Tablets. Wir haben eine Kuschelecke, in die man sich auch mal zurückziehen kann – das genießen die Kinder sehr. Es ist ein schöner, ruhiger Gegenpol zum oft trubeligen Kita-Alltag.

