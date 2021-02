Die Region Heilbronn-Franken kann ihre Aktivitäten im außerschulischen MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) weiter ausbauen und vernetzen. Unter 119 Bewerbungen zur Bildung eines MINT-Verbundes wurde das Projekt »MAKEitREAL« als eines von 22 Projekten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgewählt. Mit einer Förderung von rund 500 000 Euro werden die drei Projektpartner Hochschule Heilbronn, Stadt Heilbronn und Landesverband für naturwissenschaftlichtechnische Jugendbildung Baden-Württemberg (natec) in den nächsten drei Jahren einen mobilen Makerspace für Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte aufbauen.

In einem partizipativen Prozess entwickelt »MAKEitREAL« einen mobilen Makerspace für Mädchen mit Migrationshintergrund, der an ihr soziales und räumliches Umfeld anknüpft und dort MINT-Impulse setzt. Die zugehörigen pädagogischen und strategischen Konzepte werden in einem Reallaboransatz entwickelt und verankert. Die Kooperationspartnerinnen und -partner aus der Region unterstützen das Projekt und stellen den Übergang zu existierenden MINT-Strukturen sicher. So können die Mädchen zum Beispiel den Makerspace der experimenta in Heilbronn nutzen, um ihr gewecktes Interesse zu vertiefen und zu verstetigen.

»Für uns ist diese Förderung eine wertvolle Chance, Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte mehr in MINT-Bereichen zu fördern«, freut sich Oberbürgermeister Harry Mergel über den Förderzuschlag für das Projekt. Gemeinsam mit mehr als 15 Kooperationspartnerinnen und -partnern werden bestehende MINT-Aktivitäten nun systematisch vernetzt, um bereits vorhandene Aktivitäten in der Region weiter auszubauen und zu einem lebendigen Netzwerk zu bündeln, das seinen Fokus auf »weiße Flecken« im bisherigen Angebot legt.

»Der Region Heilbronn-Franken fehlen schon heute Nachwuchskräfte in den MINT-Fächern und Berufen«, betont Projektleiterin Prof. Dr. Nicola Marsden von der Hochschule Heilbronn. „Trotz des verstärkten Ausbaus von MINTInitiativen erreichen bestehende Angebote Mädchen mit Migrationshintergrund meist nur sehr unzureichend. Mit ‚MAKEitREAL‘ schaffen wir ein niedrigschwelliges Angebot, das die Mädchen in ihrem direkten räumlichen Umfeld erreicht.« Speziell ausgebildete Studierende werden von der Hochschule Heilbronn als Lernbegleiterinnen und -begleiter vor Ort eingesetzt, auch die Eltern werden in das Projekt eingebunden.

Weitere Informationen zum Projekt unter www.hs-heilbronn.de