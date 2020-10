Reisser-Schraubentechnik GmbH: #jobundkarriere

Für das Jahr 2021 sucht die Reisser-Schraubentechnik wieder motivierte Auszubildende die Lust haben, in der Firmenzentrale in Criesbach erste Karriereschritte zu machen.

Folgende Ausbildungsplätze werden bei Reisser angeboten: Industriekaufmann (m/w/d), Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement und Fremdsprachen (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Lagerist (m/w/d), Oberflächenbeschichter (m/w/d), Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d).

Reisser-Schraubentechnik bietet Interessierten unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten an. Auf www.reisser-screws.com/karriere sind alle Informationen zu den kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungsberufen sowie den dualen Bachelor-Studiengängen zu finden. Egal für welche Ausbildungsrichtung man sich entscheidet, man wird immer Teil eines spannenden Handels- und Produktionsbetriebes mit 350 Mitarbeitern. Von der ersten Idee bis zur fertig produzierten Schraube kann jeder Arbeitsschritt auf dem 39.500m² großen Areal in Ingelfingen-Criesbach verfolgt werden.

Dabei werden die Auszubildenden, Praktikanten und Studenten von Anfang an in den Unternehmensalltag integriert. Flache Hierarchien geben viel Spielraum für engagierte Auszubildende. Die optimale Förderung steht dabei im Mittelpunkt. Schon zu Ausbildungsbeginn finden Einführungstage statt, damit die Umstellung von der Schule in die Arbeitswelt so einfach wie möglich wird. Seminare, Schulungen, Ausflüge, soziale Projekte sowie das Patenprogramm sind Teil einer abwechslungsreichen Ausbildung. Ziel ist es, die Auszubildenden und Studenten nach dem Abschluss im Unternehmen zu übernehmen, denn Reisser bietet auch nach der Ausbildung attraktive Karriereperspektiven und fördert entsprechend der Interessen und Fähigkeiten.

Als einer der führenden Hersteller von Edelstahlschrauben in Europa fertigt Reisser-Schraubentechnik Verbindungselemente für Kunden aus der Industrie, Dach-, Wand- und Solarbranche. Den Fachhandel und die Fachmärkte beliefert das Unternehmen mit Markenprodukten und Verkaufssystemen für den Point oft Sale.

REISSER-Schraubentechnik GmbH

Fritz-Müller-Str. 10 · 74653 Ingelfingen

Tel. 07940-1270 · www.reisser-screws.com/karriere