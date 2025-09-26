REVISA: Kompetenz in allen Bereichen

Die REVISA Unternehmensgruppe, ­Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bietet seit über 50 Jahren ­umfangreiche Dienstleistungen an und hat rund 175 Mitarbeiter an zwei Standorten in Neckarsulm und Öhringen.

Das Beratungsangebot von REVISA erstreckt sich von den klassischen Aufgaben eines Steuerberaters über betriebswirtschaftliche Belange sowie handelsrechtliche Abschlussprüfungen bis hin zu internationalen Steuerfragen. Gesellschaftsrechtliche Fragestellungen und Fragen der Unternehmensnachfolge sowie des Erbschaftsteuerrechts ergänzen das Dienstleistungs-Portfolio. REVISA bildet ständig aus und bietet sowohl eine klassische Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten als auch ein duales Studium an den Berufsakademien Stuttgart oder Mosbach zum Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Steuerrecht an. Ebenso wird die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter unterstützt. ­REVISA sucht engagierte Menschen, die Spaß im Umgang mit Mandanten haben und innerhalb eines Teams eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen möchten.

REVISA bietet zahlreiche Benefits, um einen Arbeitsplatz zum Wohlfühlen zu schaffen: Mit einer flexiblen Gleitzeitregelung, Teilzeit- und Hybrid-Arbeitsmodellen und der Möglichkeit auf Home-Office, kann man seine perfekte Arbeitsumgebung gestalten. Mobilität wird über Tankgutscheine, ein Jobticket oder das Leasen eines Firmenfahrrads via JobRad garantiert. Die Arbeitsverträge sind von vorneherein unbefristet. Jedes Teamitglied erhält Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie individuelle Weiterbildungsangebote. Gemeinsame Mitarbeiter-Events wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier, der Skiausflug oder Firmenlauf und der ­REVISA Betriebsausflug runden das Angebot ab.

REVISA

Heiner-Fleischmann-Str. 6 · 74172 Neckarsulm · Tel. 07132-9580

Zum Hasensprung 12 · 74613 Öhringen · Tel. 07941-94880

www.revisa.de