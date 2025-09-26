Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH: Steuerberater mit Weitblick

Die Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH S­teuerberatungsgesellschaft ist überörtlich seit über 40 Jahren in Heilbronn, Öhringen, Schöntal und Bad Wimpfen tätig und gehört der international tätigen ETL-Gruppe an.

Die ETL-Gruppe ist in Deutschland mit über 950 Kanzleien und weltweit in über 60 Ländern mit über 1.400 Standorten vertreten. Bundesweit ist die ETL Marktführer im Bereich Steuerberatung und gehört zu den Top 5 der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Hier bieten sich Karrierechancen europa- und weltweit. Der Familienbetrieb setzt von Anfang an auf Mitarbeiterausbildungen, die im Anschluss im Unternehmen verbleiben. Die Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH bietet Ausbildungen zum/zur Steuerfachangestellten oder zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement an. Auch ein Studium an der DHBW ist hier möglich. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden stets gefördert und unterstützt.

In der Kanzlei bietet die Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH jedem Mitarbeiter die Möglichkeit und die Chance sich beruflich zu verwirklichen und zu entfalten. Jeder kann sich intensiv mit dem Bereich befassen, der ihm liegt und der ihn interessiert. Steuerberatung ist weit mehr als Buchhaltung und Zahlenwerk. Der Beruf, die Kanzlei und die Tätigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass der »Mandant als Mensch« betreut, unterstützt und beraten wird, es stehen immer dessen Interessen und Ziele im Vordergrund, die dann gemeinsam optimiert gestaltet werden.

Daher sucht die Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH engagierte Menschen, die gerne eigenverantwortlich und gut organisiert sind, Spaß am Umgang mit Menschen haben und Mitglied des TEAMS werden möchten.

Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH

Standorte in Heilbronn, Bad Wimpfen, Öhringen,

Schöntal · www.ritter-treuhand.de