Schneider Bau GmbH & Co KG – Power mit Köpfchen

Ben Heller sah sich im Internet nach Ausbildungsplätzen um. Auf der Homepage der Wegbereiter fand er viele für ihn wichtige Informationen, Berichte anderer Azubis und Karrieren von erfahrenen Wegbereitern. »Das hat mich beeindruckt und ich habe mich da beworben. Außerdem kannte ich auch schon ein paar Leute, die bei den Wegbereitern arbeiten«, erzählt Ben Heller rückblickend im Interview über seine Ausbildung und die tägliche Praxis.

Warum gerade die Wegbereiter?

Als ich mein Praktikum bei den Wegbereitern gemacht habe, hat mir die Arbeit gut gefallen und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern war sehr gut.

Wieso hast Du diesen Beruf gewählt?

Die großen Maschinen sind einfach mein Ding und ich habe mich schon immer für Motoren und Technik interessiert.

Was hat Dich besonders beeindruckt?

Die Arbeit mit Maschinen ist abwechslungsreich. Man hat mal große und mal kleine Maschinen, an denen man arbeitet. Oft muss man auch schnell und flexibel reagieren und direkt auf die Baustellen raus, um die Maschinen immer voll einsatzfähig zu halten.

Die Wegbereiter suchen weiterhin Nachwuchs in den Führungsebenen, im gewerblichen Bereich oder als Poliere oder Kaufleute. Straßenbauer, Tiefbau Facharbeiter, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer und Kanalbauer wirken direkt auf den Baustellen. Land- und Baumaschinen-Mechatroniker kümmern sich in der Werkstatt um die Maschinen und Geräte. Vermessungstechniker und Bauzeichner sorgen für die kompetente Planung und Steuerung. Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um die betriebswirtschaftliche Abbildung. Die Absolventen der kooperativen Studiengänge Betriebswirt Plus und Projektleiter Plus kombinieren die praktische Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule. Das Studium zum Betriebswirt (B.A.) oder Projektmanager (B.Sc.) runden das vielfältige Ausbildungsangebot der Wegbereiter ab.

Antworten rund um die Ausbildung beantworten die Wegbereiter in 14-tägigem Abstand jeweils 16 bis 17.30 Uhr im digitalen Raum. Entweder als Videokonferenz oder als Telefon-Konferenz mit TeamViewer. Einfach anmelden unter 07941-9126 44.

19. Mai: Konrad Bau Gerlachsheim, 2. Juni: Schneider Öhringen, 05. Mai und 16. Juni Schneider Bau Heilbronn.

Mehr Infos unter www.ihrwegbereiter.de