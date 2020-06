Schneider GmbH & Co KG

Azubi Dating

Alle Azubi-Messen sind aktuell ausgefallen. Die Wegbereiter laden monatlich zum digitalen Gespräch ein. Dabei können die künftigen Auszubildenden mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten alle Fragen im virtuellen Raum stellen. Voraussetzung ist die Anmeldung unter 07941-9126 44 oder info@ihrwegbereiter.de. Die nächsten Termine sind am 8. Juli, Konrad Bau Standort Lauda-Königshofen und am 14. Juli, Parentum.online Heilbronn-Franken.

Die Wegbereiter bauen Verbindungen für alle Leitungsträger. Das Corona-Konjunkturpaket fördert die Elektromobilität, insbesondere die Infrastruktur. Mittelfristig werden noch viele Aufgaben auf die Straßen- und Tiefbauer aus Lauda-Königshofen, Heilbronn und Öhringen zu kommen.

Der Start zum Wegbereiter gelingt mit einer Ausbildung in vielen verschiedenen Berufen: Straßenbauer, Tiefbau Facharbeiter, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer, Kanalbauer wirken direkt auf den Baustellen. Land- und Baumaschinen Mechatroniker kümmern sich in der Werkstatt um die Maschinen und Geräte. Vermessungstechniker und Bauzeichner sorgen für die kompetente Planung und Steuerung. Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um die betriebswirtschaftliche Abbildung.

Die Absolventen der kooperativen Studiengänge Betriebswirt Plus und Projektleiter Plus kombinieren die praktische Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule. Das Studium zum Betriebswirt (B.A.) oder Projektmanager (B.Sc.) runden das vielfältige Ausbildungsangebot der Wegbereiter ab.

Die Empfehlung gilt: mit einem Praktikum können die künftigen Wegbereiter ausprobieren, wie der Alltag gelingt. Konkrete Angebote für erfahrene oder zukünftige Baufachkräfte gibt es an allen drei Standorten unter den Bewerber-Nummern: 07941-9126 10 oder 09343-6200 62 oder 07131-9443 33.

Mehr Infos unter www.ihrwegbereiter.de