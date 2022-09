Söhner Kunststofftechnik GmbH: Umweltfreundliche Verpackungen

Um innovative, umweltfreundliche Verpackungslösungen für den internationalen Warenverkehr herzustellen, investiert Söhner Kunststofftechnik kontinuierlich in die Entwicklung neuer Technologien und Fertigungsverfahren. Und in seine Mitarbeiter. Einen Schwerpunkt setzt der Verpackungshersteller aus Schwaigern dabei auf die eigene Ausbildung und bietet ein vielfältiges Angebot an Ausbildungsplätzen in kaufmännischen und technischen Berufen. In Kooperation mit der DHBW Mosbach kann zudem ein duales Studium in Vertrieb oder Konstruktion absolviert werden. Sowohl die Ausbildung wie auch das Studium bei Söhner Kunststofftechnik zeichnen sich durch abwechslungsreiche Aufgaben, eigenständiges Arbeiten und eine intensive Betreuung durch Ausbilder und Fachkräfte aus.

Es ist das erklärte Ziel des Unternehmens, Nachwuchskräfte bei guten Leistungen in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen und ihnen eine langfristige berufliche Perspektive zu bieten.

