Söhner Kunststofftechnik: Individuelle Betreuung

Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in einem familiären Umfeld ist, sich in kleinen Teams wohler als in großen Gruppen fühlt und wem es wichtig ist, dass man während der Ausbildung persönlich betreut wird und einen Mentor an der Seite hat, der ist bei Söhner Kunststofftechnik genau richtig. In jedem Ausbildungsjahr nimmt der Verpackungshersteller aus Schwaigern nur einen Auszubildenden pro Ausbildungsberuf auf. Dies gewährleistet eine gezielte, individuelle Förderung und eine schnelle Integration in den Arbeitsalltag mit spannenden Aufgaben und Projekten. Auch die Übernahmechancen nach der Ausbildung sind durch die geringe Anzahl an Auszubildenden sehr gut. Bestens ausgebildet eröffnen sich so später viele Karrieremöglichkeiten.

Am Hauptsitz in Schwaigern produziert Söhner Kunststofftechnik mit rund 380 Mitarbeitenden nachhaltige und umweltfreundliche Transportverpackungen aus Kunststoff.

