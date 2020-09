Spedition Ihro – Neuenstein: Karriere in der Logistik

Bei Ihro in Neuenstein laufen täglich die Verbindungen zu über 250 LKW zusammen. Das Ihro-Team sorgt nicht nur für die pünktliche Auslieferung der anvertrauten Güter, sondern bietet auch Lager- und Logistik-Services auf ca. 14.000 qm. Automobilteile, Konsumgüter, Verpackungsmaterial und Baustoffe bilden hier den Schwerpunkt. Die LKW werden für ihre Einsätze in einer nagelneuen, eigenen Werkstatt gewartet und repariert. Im Team sorgen die Kaufleute für Spedition und Logistik für eine reibungslose Transportorganisation. Die Fachkräfte für Lagerlogistik verpacken und versenden die unterschiedlichsten Güter und die Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um die Buchhaltung, Lohnabrechnungen und die Büroorganisation. Die Wartung der LKW führen KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge durch und gesteuert werden unsere über 400 PS starken LKW von Berufskraftfahrern. Alle diese zukunftsorientierten Berufe kann man bei Ihro im Rahmen einer Berufsausbildung kennenlernen und erlernen. Etwa drei Millionen Menschen sind in der Logistik in Deutschland beschäftigt und sie werden gebraucht. Gerade in Zeiten von Corona läuft ohne sie nichts.

Hans Ihro GmbH, Hochfeldstraße 9-14, 74632 Neuenstein

Fon: 07942-9101 29, www.ihro.de