Magna PT B.V. & CO. KG: Stark in die Zukunft

Bei Magna Powertrain arbeitet man an über 30 Standorten weltweit an Weltklasse-Antriebssystemen sowie Motor- und Getriebekomponenten für die Mobilität von morgen. Dabei konzentriert man sich auf Elektrifizierungslösungen – von integrierten Hybrid-Konzepten für das Hauptgetriebe bis hin zu rein elektrischen Antrieben. Diese Antriebssysteme von Magna geben Antworten auf vielfältige Herausforderungen wie gesetzliche CO2-Reduktion und hohen Kostendruck und bieten maßgeschneiderte Lösungen für zukünftige grüne Mobilität. Die deutschen Magna Powertrain Standorte Untergruppenbach, Köln, St. Georgen, Neuenstein, Rosenberg und Bad Windsheim blicken auf mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Getriebeentwicklung und –herstellung zurück. Von der Idee bis zur Serienfertigung deckt Magna Powertrain die gesamte Entwicklungskette für Handschalt-, Doppelkupplungs- und Hybridgetriebe ab. Als Teil eines Teams bringt jede/r Mitarbeiter/in individuelle Vorstellungen, Perspektiven und Einstellungen mit. Magnas Philosophie ist, dass verschiedene Erfahrungen, Ideen und Ansätze eine Gemeinschaft kreativ, vielfältig und stark machen. Die Basis dafür sind fünf Unternehmenswerte: Globale Teamarbeit, Kunden im Fokus, Innovation, Respekt und Verantwortung. Auf Grundlage dieser Werte werden komplexe Antriebsstrang- und Getriebesysteme entwickelt, designt, geprüft und hergestellt. Wer vor dem Schulabschluss steht und auf der Suche nach dem nächsten Schritt ist, wer motiviert ist und Eigeninitiative mitbringt, der findet bei Magna mit einer spannenden Ausbildung, einem anspruchsvollen Dualen oder Kooperativem Studium den perfekten Start in die Zukunft.

