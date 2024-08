Starker Start in die Karriere: Karrieretag in Stuttgart am 19. September

Der Karrieretag in Stuttgart ist die Jobmesse für die Metropolregion, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Nopper im Frühjahr und Herbst stattfindet.

Am Donnerstag, 19. September lädt der nächste Karrieretag dazu ein, die vielfältigen Jobangebote in der Region kennen zu lernen. Von 10 bis 17 Uhr kann sich das Publikum in der Liederhalle bei freiem Eintritt direkt vor Ort einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Karrierechancen in der Region machen. Egal ob Fachkraft, Führungskraft, Absolvent, Schüler, Young Professional oder Quereinsteiger – hier kann man direkt mit Personalverantwortlichen ins Gespräch kommen und sich in Ruhe über grundsätzliche Einstiegsmöglichkeiten informieren, oder aber auch direkt konkret über offene Stellenangebote sprechen.

Auf jedem Karrieretag findet den ganzen Tag ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Neben den persönlichen Kontakten zu den Ausstellern können die Besucher hier wertvolle Tipps rund um die Themen Job, Bewerbung und Karriere bekommen. Das umfangreiche und kostenlose Programm hat dabei einiges zu bieten.

Angeboten werden unter anderem ein CV- und Bewerbungsmappen-Check durch Profis, oder ein Bewerbungsfotoshooting mit Profi-Fotograf:innen, bei dem man die Fotos kostenlos mit nach Hause nehmen kann. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit sich für ein individuelles 20-minütiges Karrierecoaching anzumelden, bei dem man durch erfahrene Spezialisten viel über die Möglichkeiten der eigenen Karriereplanung erfährt. Flankiert wird das Angebot durch ein umfangreiches Vortrags- und Workshopprogramm, bei dem zahlreiche Top-Speaker:innen zu Gast sind, die alle Interessierten rund um die Themen Bewerbung, Job und Karriere informieren.

Karrieretag Stuttgart

Do. 19. September, 10 bis 17 Uhr, Liederhalle Stuttgart

Alle Details zu den ausstellenden Unternehmen und dem Rahmenprogramm gibt es hier: www.karrieretag.org/stuttgart