Studieren am TUM Campus Heilbronn: Heute schon bereit für das digitale Morgen

Studieren im Herzen der deutschen Hightech-Branche: Das kannst du am TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München (TUM). Die Universität mit ihren Wurzeln in München gilt als eine der forschungsstärksten und innovativsten in ganz Europa.

Der TUM Campus Heilbronn zeichnet sich durch ein einzigartiges, interdisziplinäres Studienprofil im Schnittfeld von Management, Informatik und Technologie aus. Der moderne Campus bietet ideale Lernbedingungen durch ein internationales Umfeld, kleine Lerngruppen und renommierte Professor:innen.

Die zukunftsweisenden Studienprogramme am TUM Campus Heilbronn bereiten dich dabei optimal auf die fortschreitende digitale Transformation und die Arbeit in technologiegetriebenen Unternehmen vor.

In der Region Heilbronn-Franken studierst du außerdem inmitten der Heimat zahlreicher Weltmarktführer. Diese “Hidden Champions” sind hoch spezialisiert, oftmals familiengeführt und zeichnen sich durch innovative Ideen aus, um die digitale Transformation voranzutreiben. Dieses Umfeld bietet dir als Studierende:r am Campus Heilbronn beste Karriereaussichten.

Interessierst du dich für Betriebswirtschaftslehre und möchtest gleichzeitig dein Wissen im Bereich der Naturwissenschaften und digitaler Technologien ausweiten? Dann ist der BACHELOR IN MANAGEMENT & TECHNOLOGY mit dem einzigartigen Technik-Schwerpunkt DIGITAL TECHNOLOGIES genau das Richtige für dich.

Um die digitale Transformation voranzutreiben und intelligente Produkte zu schaffen, braucht es Spezialist:innen. Mit dem BACHELOR IN INFORMATION ENGINEERING wirst du genau darauf vorbereitet und lernst, wie du IT-Systeme vom Sensor bis zum Geschäftsmodell entlang des gesamten Lebenszyklus gestaltest.

Der Studiengang MASTER IN MANAGEMENT bietet Bachelorabsolvent:innen mit ingenieur- oder naturwissenschaftlichem Erststudium eine internationale Managementausbildung.

Young Professionals mit mind. einem Jahr Berufserfahrung werden im MASTER IN MANAGEMENT & INNOVATION durch die Studienschwerpunkten General Management, Innovation, Entrepreneurship und Technologie zu erfolgreichen Innovationsmanagern ausgebildet.

Dein Interesse ist geweckt? Dann informiere dich bei einer unserer regelmäßig, online und in Präsenz stattfinden Informationsveranstaltungen und unter tum-hn.de!