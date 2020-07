Süwag sucht nach Nachwuchs

Alle, die nach einer abwechslungsreichen, spannenden sowie sicheren Ausbildung suchen und handwerklich geschickt und technikbegeistert sind, sind bei der Süwag und ihrer Netztochter Syna genau richtig. Das regionale Energieversorgungs- und Energiedienstleistungsunternehmen sucht aufgeweckte junge Menschen, die mit Energie und Motivation in ihre berufliche Zukunft starten wollen. Dafür bietet die Süwag unter anderem 30 Tage Urlaub, viele verschiedene Mitarbeiterangebote sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zudem warten viele elektrisierende Projekte, Seminare und Workshops auf alle Auszubildenden. Bei einem Durchlauf durchs Unternehmen lernen die Azubis viele verschiedene Fachbereiche kennen und bekommen somit einen guten Überblick über das komplette Unternehmen. Außerdem bietet die Süwag viele Jahre Know-how in Sachen Stromerzeugung und -versorgung, aufgeschlossene Kollegen*innen, jahrelange Erfahrung in der Ausbildung von jungen Menschen sowie zwei Süwag-eigene Ausbildungswerkstätten. Zukunftsperspektiven? Das ist hier kein Fremdwort, denn die Süwag übernimmt ihre Azubis nach Ausbildungsende und unterstützt die jungen Fachkräfte bei ihrer Weiterentwicklung und Weiterbildung. Wer erstmal reinschnuppern möchte, kann durch ein Praktikum die Welt der Süwag erforschen und kennenlernen. Hierbei kann man herausfinden, was hinter den Ausbildungsberufen Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) und Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) steckt. Alle, die neugierig geworden sind, finden auf der Homepage www.suewag.com/ausbildung weitere spannende Informationen rund um das Ausbildungsangebot.

Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz mit Start zum 1. September 2021 sind ab sofort möglich. Das Süwag-Team freut sich auf die Bewerbungen!

Süwag Energie AG, alle Infos zu den Ausbildungsberufen:

www.suewag.com/ausbildung