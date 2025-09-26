Systemair GmbH: »We create better air«

Die Systemair GmbH ist seit mehr als 30 ­Jahren in Deutschland aktiv und überzeugt dabei durch langjährige Erfahrung verbunden mit Innovationsgeist. Einfach, zuver­lässig und hochwertig: Mit diesen Grundwerten ­entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen seine Qualitätslüftungsprodukte.

Die Systemair GmbH produziert, entwickelt und vertreibt in Deutschland unter anderem Ventilatoren, Lüftungsgeräte sowie Kälte- und Klimasysteme für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Am Standort Boxberg vertritt die Systemair GmbH die Systemair-Gruppe in Deutschland und ist vom Hauptsitz und den bundesweiten Vertriebsbüros aus gerne für die Kunden da. Aktuell sind dort ca. 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt - darunter 22 Auszubildende in verschiedenen gewerblich/technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen. Darüber hinaus beschäftigt die Systemair GmbH neun dual Studierende. Besonders stolz ist das Unternehmen auf die jahrelange Tradition als Ausbildungsunternehmen und das stetig vergrößerte Ausbildungs- und Studienangebot, wie zuletzt Fachkraft für Metalltechnik für die eigene Blechteilefertigung sowie den Studiengang Elektrotechnik. Wachstum und Innovation erfordern qualifizierten Mitarbeiter*innen. Dabei setzt das mit dem DUALIS-Zertifikat der IHK Heilbronn-Franken ausgezeichnete Unternehmen auch auf den eigenen Nachwuchs. Das Unternehmen unterstützt mit dem Durchlauf durch alle relevanten Abteilungen die fachliche Entwicklung seines Nachwuchses. Durch abteilungsübergreifende Projekte, z.B. Mitarbeiterzeitung, Social-Media sowie soziale Projekte können die Auszubildenden und Studierenden zudem ihr organisatorisches Geschick unter Beweis stellen und ihre persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln. Gute Leistungen im Halb- und Endjahreszeugnis sowie bei einem erfolgreichen Studienabschluss werden ebenfalls mit einer Prämie honoriert. Besonderes Engagement wird durch die Nutzungsmöglichkeit des firmeneigenen Azubicars oder einen Auslandsaufenthalt in einer ausländischen Schwestergesellschaft oder dem Konzern-Hauptsitz belohnt. Abgerundet wird das Ganze durch eine sehr hohe Übernahmequote.

