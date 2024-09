Systemair GmbH: Innovative Lüftungstechnik

Seit 1974 in Schweden und über 30 Jahre in Deutschland überzeugt Systemair durch ­Erfahrung und Innovationsgeist. Einfach, ­zuverlässig und hochwertig: Mit diesen Grundwerten entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen seine Qualitätslüftungsprodukte.

Die Systemair GmbH produziert, entwickelt und vertreibt in Deutschland unter anderem Ventilatoren, Lüftungsgeräte sowie Kälte- und Klimasysteme für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Der Standort Boxberg hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Aktuell sind dort ca. 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt – darunter 23 Auszubildende in verschiedenen gewerblich/technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen. Darüber hinaus beschäftigt die ­Systemair GmbH neun dual Studierende. Besonders stolz ist das Unternehmen auf die jahrelange Tradition als Ausbildungsunternehmen und das stetig vergrößerte Ausbildungs- und Studienangebot, wie zuletzt Fachkraft für Metalltechnik für die eigene Blechteilefertigung sowie den Studiengang Elektrotechnik. Wachstum und Innovation erfordern qualifizierte Mitarbeiter*innen. Dabei setzt das mit dem DUALIS-Zertifikat der IHK Heilbronn-Franken ausgezeichnete Unternehmen auch auf den eigenen Nachwuchs. Das Unternehmen unterstützt mit dem Durchlauf durch alle relevanten Abteilungen die fachliche Entwicklung seines Nachwuchses. Durch abteilungsübergreifende Projekte, z.B. Mitarbeiterzeitung, Social-Media sowie soziale Projekte können die Auszubildenden und Studierenden zudem ihr organisatorisches Geschick unter Beweis stellen. Dabei darf Abwechslung natürlich nicht fehlen. Neben gemeinsamen Ausflügen wie Kanufahren, Hochseilgarten, Escape Room gibt es auch Betriebsbesichtigungen bei den Lieferanten. Gute Leistungen im Halb- und Endjahreszeugnis sowie bei einem erfolgreichen Studienabschluss werden mit einer Prämie honoriert. Besonderes Engagement wird durch die Nutzungsmöglichkeit des ­Azubicars oder einem Auslandsaufenthalt in einer ­Systemair-Niederlassung belohnt. Abgerundet wird das Ganze durch eine hohe Übernahmequote.

Systemair GmbH

Seehöfer Straße 45 · 97944 Boxberg

Tel. 07930-92720 · www.systemair.de