TecAlliance: Start in die digitale Zukunft

TecAlliance ist einer der führenden Datenmanagement-Spezialisten im freien Kfz-Teilemarkt und setzt seit über 25 Jahren weltweit Standards. Als digitaler Innovator und Anbieter führender Expertenlösungen unterstützt das Unternehmen die Kunden dabei, mit Daten das tägliche Geschäft zu optimieren, Prozesse zu digitalisieren und sich professionell auf den digitalen Wandel und die Mobilität der Zukunft vorzubereiten. Seit Jahren setzt TecAlliance auf die Ausbildung von FachinformatikerInnen und dual Studierenden in den Bereichen IT, Management und internationalem Vertrieb, um hoch qualifizierte neue Mitarbeiter zu gewinnen. Bereits zwei Mal wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Capital als einer der »Besten Ausbilder Deutschlands« ausgezeichnet. Wer für IT und Technik brennt und gemeinsam mit TecAlliance die Zukunft gestalten will, kann sich direkt bewerben und Teil eines außergewöhnlichen Teams werden! wol

TecAlliance GmbH,

Kreuzstraße 10, 97990 Weikersheim

Fon: 07934-992990, www.tecalliance.net