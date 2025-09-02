IHK Heilbronn-Franken: Technische Berufe werden unbeliebter

Der 01. September ist für viele neue Auszubildende ein Neubeginn: Der Start in den Beruf. Auch wenn noch immer neue Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, ist in der Region Heilbronn-Franken eines auffällig: Die Anzahl der Azubis hat sich verringert, besonders innerhalb technischer Berufe.

Anzahl neuer Ausbildungsverträge ist gesunken

Im Vergleich zum Vorjahr wurden diesen 01. September weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen – 2,3 % weniger, um genau zu sein. An Beliebtheit verloren haben insbesondere technische Berufe, die ein Minus von 8,1 % verzeichneten. Doch Claudia Scheunpflug, Leiterin der Beruflichen Bildung bei der IHK Heilbronn-Franken, hat noch Hoffnung: »Auch nach dem 01. September ist noch Dynamik im Ausbildungsmarkt.«

Weniger Azubis bei weniger Betrieben?

Ein Punkt, der seit mehreren Jahren von den Unternehmen kritisiert werde, sei zudem die mangelnde Qualifikation der Bewerber für duale Ausbildungen. »Da spüren wir schon ein Umdenken in den Betrieben. Sie schauen inzwischen genauer hin und sind nicht mehr bereit, Lerndefizite und Mängel bei der Grundqualifizierung mit viel Aufwand in der Ausbildung auszugleichen«, so Claudia Scheunpflug.

Mehr kaufmännische Berufe, weniger technische

Im Gegensatz zu den technischen Berufen wurden diesjährig mehr Ausbildungsverträge im kaufmännischen Bereich abgeschlossen, hier sind es 2,5 % mehr als im Jahr 2024. Insgesamt 3.536 abgeschlossene Ausbildungsverträge wurden von der IHK am 31. August verzeichnet, davon 2.037 in der kaufmännischen und 1.499 in der technischen Branche. Andere Regionen in Baden-Württemberg haben es dagegen schwerer, dazu gehört der ländlich gelegene Main-Tauber-Kreis als auch der Hohenlohekreis.

Ob nun in der Region Heilbronn-Franken oder außerhalb: Selbst nach dem 01. September werden noch Ausbildungsverträge geschlossen, sodass freie Plätze nach wie vor besetzt werden können.