Technische Universität München: Studieren am Campus Heilbronn

Studieren am TUM Campus Heilbronn heißt studieren an einem der attraktivsten Standorte des Landes. Der Bildungscampus liegt im Herzen Heilbronns und verfolgt die Maxime des ­lebenslangen Lernens. Am TUM Campus Heilbronn liegen die Schwerpunkte auf dem Management des digitalen Wandels, Familienunternehmen und Informatik. Forschung und Lehre zielen auf einen Brückenschlag zwischen Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften sowie Information Engineering in einem dynamischen, internationalen Umfeld. Neben einem Bachelor- und zwei Master-Studiengängen an der TUM School of ­Management können Studierende zudem einen Bachelor- und einen Master-Studiengang an der School of Computation, Information and Technology belegen. Im Rahmen der Continuing Education werden berufsbegleitende Programme angeboten. Die Kooperation mit starken Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Vernetzung mit exzellenten Universitäten weltweit zeichnen die TUM in Heilbronn aus.

TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München

Bildungscampus 2 & 9, Heilbronn · Tel. 07131-26418703

www.chn.tum.de