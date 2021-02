TUM Campus Heilbronn: Bestnoten in Krisenzeiten

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie macht die Technische Universität München (TUM) am ­Campus Heilbronn keine Anstalten, langsamer zu werden – im Gegenteil: Die Studierendenzahlen ­haben sich zum Wintersemester 2020/21 sogar fast verdoppelt. Die Umstellung auf Online-­Angebote sowie der exzellente Ruf der Einrichtung waren dabei eine große Hilfe.

Krisen sind für Unternehmen wie Universitäten oft das beste Umfeld für Innovationen. Das gilt auch für die Technische Universität München und ihre vor zwei Jahren eröffnete School of Management in Heilbronn. Die Corona-Pandemie wirkt nicht nur in puncto Digitalisierung wie ein Beschleuniger für die Modernisierung der Lehre. Die Gesundheitskrise stachelt den Innovationsgeist geradezu an.

Gerade jetzt in der Pandemie-Zeit beweist die TUM, dass sie Forschung und Lehre nicht nur aufrechterhält, sondern auch neue Wege geht. Die Präsenzveranstaltungen wurden im Eiltempo komplett auf Online-Betrieb umgestellt. Mehr als 30.000 Lehrvideos und andere Online-Materialien wurden binnen kurzer Zeit erstellt. Ganz besonders die Vielfalt der digitalen Lehrformate mit Online-Vorlesungen, Vorlesungsaufzeichnungen, virtuellen Info-Sessions, interaktiven Seminaren, Übungen und Tutorien erhielt herausragende Bewertungen durch die Studierenden. Selbst Praktika und Forschungsprojekte mit Unternehmen konnten virtuell und trotz Pandemie erfolgreich stattfinden.

Dafür bekam die TUM unter anderem Bestnoten des international renommierten Centrum für Hochschulentwicklung (CHE): 93 Prozent der Masterstudierenden in München und satte 100 Prozent derjenigen am Standort Heilbronn waren bisher mit dem Krisenmanagement und dem neuen Online-Betrieb zufrieden – auch wenn alle sich nach dem gemeinsamen Lernen vor Ort sehnen.

Trotz der Corona-Krise hat sich die Zahl der in Heilbronn am Bildungscampus Studierenden im Wintersemester auf aktuell 227 fast verdoppelt – ein gegenläufiger Trend zu den abnehmenden Studierendenzahlen insgesamt in Deutschland. Die Hälfte der Masterstudierenden kommt inzwischen aus dem Ausland trotz der weltweit unübersichtlichen Reisebeschränkungen.

In Heilbronn liegen die Schwerpunkte auf dem Management des digitalen Wandels sowie auf Familienunternehmen. Studierende haben hier die Möglichkeit, mit einem sechssemestrigen Bachelorprogramm in Management und Technologie zu starten. Zwei weitere Masterstudiengänge mit wirtschaftlich-technischem Fokus für BachelorabsolventInnen und solche mit bereits einem Jahr Berufserfahrung vervollständigen das Angebot.

Generell bietet die TUM School of Management hervorragende Chancen in allen Phasen der akademischen Laufbahn vom ersten Semester bis zur Professur. Die TUM School of Management entwickelt sich kontinuierlich weiter und baut sein Studienangebot aus. Seit Sommer 2020 ist auch die Informatik am Campus und entwickelt Studieninhalte rund um die Informationstechnologie mit Verbindungen zu Managementthemen.

Die Technische Universität München zählt über alle Standorte und Fakultäten hinweg etwa 600 Professorinnen und Professoren, rund 44.000 Studierende und 10.000 Mitarbeitende. Sie ist eine der forschungsstärksten Exzellenzuniversitäten in Europa. Der Campus in Heilbronn ist der erste Standort der TUM in Deutschland außerhalb Bayerns. Forschung und Lehre zielen in Heilbronn auf einen Brückenschlag zwischen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurswissenschaften in einem dynamischen Umfeld. So entstehen moderne Forschungsfelder, die in den innovativen Unternehmen der wirtschaftsstarken Region Heilbronn-Franken, aber auch weltweit Verwendung finden.

TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München

Bildungscampus 2 und 9, 74076 Heilbronn

www.tum-hn.de

Die Technische Universität München richtete 2018 mit dem TUM Campus Heilbronn als eine von fünf Außenstellen der TUM und ersten Standort der TUM in Deutschland außerhalb Bayerns eine Lehr- und Forschungseinrichtung ein. Als Grund wird die große Anzahl innovativer Firmen und Unternehmen, groß und klein, viele davon familiengeführt, mit Toppositionen auf dem Weltmarkt angeführt. Studenten können direkt an der Quelle lernen, wie diese Unternehmen arbeiten, funktionieren und wachsen.