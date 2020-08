Auszubildenden und Studenten an den Dualen Hochschulen wird ein breites Spektrum an Ausbildungsinhalten der beruflichen Erstausbildung sowie ein intensiver Einblick in spätere Tätigkeitsbereiche ermöglicht. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz in der neuen Fachabteilung vob@free, in der die Volksbank-Kunden über digitale Kanäle online beraten und in finanziellen Fragen unterstützt werden. Außerdem stattet die Genossenschaftsbank ihre Auszubildenden zum Ausbildungsstart 2020 mit hochwertigen iPads aus, um von Beginn an digitales Arbeiten zu ermöglichen. Mit dem innovativen Ausbildungsbaustein „PrüfungsTV“ unterstützt die Bank ihre Auszubildenden zusätzlich anhand hochwertiger Lernvideos bei prüfungsrelevanten Fachthemen.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Volksbank Kraichgau entscheidet, hat viele Vorteile: Eine Übernahmegarantie nach der Ausbildung bei positiver Entwicklung, attraktive Ausbildungsvergütung, vermögenswirksame Leistungen, Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel (Maxx-, Sunshine-Ticket) sowie weitere freiwillige Sozialleistungen wie JobRad und Betriebsfeste.

Wer Interesse an einer qualifizierten Ausbildung hat, kann sich gerne über das Online-Bewerbermanagement auf www.vbkraichgau.de/karriere bewerben. Als regional verwurzelte Bank und zuverlässiger Partner fühlt sich die Volksbank Kraichgau gleichermaßen sowohl ihren Privat- als auch ihren Gewerbe- und Firmenkunden verbunden. Mit einer Bilanzsumme von 4,7 Milliarden Euro, einem Netz von 43 Standorten und rund 600 Mitarbeitenden, zählt sie zu den größten Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg. Sie nimmt im Kraichgau und in der Metropolregion Rhein-Neckar eine bedeutende Stellung ein.

Folgende Ausbildungs- und Studiengänge bietet die Volksbank Kraichgau an: Bankkaufmann (w/m/d), Finanzassistent (w/m/d), Bachelor of Arts – Studiengang BWL – Fachrichtung Bank /Digital Banking oder Fachrichtung Finanzdienstleistungen und Fachinformatiker Fachrichtung Daten-/Prozessanalyse.

Volksbank Kraichgau eG

Hauptstraße 139, 69168 Wiesloch

Hauptstraße 115, 74889 Sinsheim

Ansprechpartner: Stephan Fontaine (Leitung Personalentwicklung)

Fon: 06222-5892381

E-Mail: stephan.fontaine@vbkraichgau.de

www.vbkraichgau.de