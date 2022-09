W. Gessmann GmbH: Große Dinge in Bewegung setzen

Stillstand ist Rückschritt. Deshalb ist es für Gessmann wichtig, am Puls der Zeit und am Ohr der Kunden zu sein. Kontinuierliche Weiterentwicklung wird großgeschrieben. Dadurch setzen sie mit ihren Innovationen Maßstäbe für die gesamte Branche der Industrieschaltgeräte und fahrerlosen Transportsysteme.

Ganz besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf hochwertige Ausbildung in den kaufmännischen, mechanischen und elektronischen Ausbildungsberufen sowie in den dualen Studiengängen. Besonderen Bedarf hat das Unternehmen an motivierten jungen Menschen für den Ausbildungs- und Zukunftsberuf Mechatroniker (m/w/d). »Wir laden Schülerinnen und Schüler gerne ein, bei uns ein Praktikum in den verschiedenen Ausbildungsrichtungen zu absolvieren«, so der Prokurist Sascha Labs. »Für Werkstudentinnen und -studenten bieten sich im Entwicklungsbereich in der Elektronik und der Mechanik sehr gute Möglichkeiten, eine ­erfolgreiche Karriere bei uns im Unternehmen zu ­starten.«

