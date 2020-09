Wanted! – Nachwuchs für die Wasserversorgung

Die NOW, mit Sitz in Crailsheim, gilt seit mehr als 60 Jahren als zuverlässiger Wasserversorger und Ansprechpartner in Fragen der Trinkwasserversorgung im Nordosten Baden-Württembergs. Als kommunaler Zweckverband, mit 74 Mitgliedern, ist sie der drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg und beliefert jährlich über 600.000 Menschen im Verbandsgebiet mit rund 28 Millionen m³ bestem Trinkwasser.

Die NOW hat mit Ausbildungsstart im Herbst 2021 eine Ausbildungsstelle zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) sowie ein Studium mit vertiefter Praxis zum Bachelor of Science »Elektrotechnik« (m/w/d) zu vergeben.

Ihren Auszubildenden bietet die NOW eine abwechslungsreiche und spannende Berufsausbildung. Ziel ist es, die Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung zu übernehmen und sie langfristig zu halten. Zum Ausbildungsstart erwartet jeden Auszubildenden ein attraktives Willkommensgeschenk.

Zweckverband Wasserversorgung NOW

Blaufelder Straße 23, 74564 Crailsheim

Fon: 07951-4810, www.now-wasser.de