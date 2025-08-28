Weiterbildung neu gedacht

WBS TRAINING zählt zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung, Umschulung, Aufstiegsfortbildung und Coaching in Deutschland. Jährlich werden über 30.000 Teilnehmende auf ihrem persönlichen Lernweg begleitet. Im Fokus stehen digitale und zunehmend KI-gestützte Lernformate, die gezielt Handlungskompetenz und Eigenverantwortung fördern. So lassen sich Jobchancen nachhaltig verbessern und Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden wirkungsvoll unterstützen.

Erfahrene Trainer vermitteln in mehr als 3.000 Bildungsangeboten praxisnahes Fachwissen und sorgen mit vielfältigen Unterrichtsmethoden für ein abwechslungsreiches Bildungserlebnis. Eine Teilnahme ist von zu Hause aus, im Unternehmen oder an über 280 bundesweiten Standorten möglich. Die Weiterbildungsangebote in Themenfeldern wie IT, SAP®, Digitalisierung, CAD, Personal, Medien, Wirtschaft, Sprachen, Gesundheit und weiteren Bereichen sind zertifiziert und bis zu 100 Prozent förderfähig.

Das 3-in-1-Bildungskonzept kombiniert fachliche Kompetenz, praktische Anwendung und persönliche Weiterentwicklung in einem ganzheitlichen Lernansatz. Die Kurse vermitteln praxisrelevantes Fachwissen, trainieren berufliche Handlungsfähigkeit und machen fit für Herausforderungen der Zukunft wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke oder Problemlösungskompetenz.

Ein besonderes Highlight ist der WBS LearnSpace 3D. In der interaktiven 3D-Lernumgebung navigieren Teilnehmende mithilfe eines individuell gestalteten Avatars durch ein virtuelles Unterrichtsgebäude. Dort wird Wissen vermittelt, ein Gespräch mit dem Trainer geführt, in Gruppenarbeiten Lernstoff vertieft oder konzentriert im eigenen virtuellen Büro gearbeitet: Ein Bildungserlebnis, das in die Zukunft weist.

