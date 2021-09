Westrock: Hier entsteht Zukunft

WestRock ist ein Global Player in der Verpackungsindustrie und bietet seinen Kunden differenzierte Papier- und Verpackungslösungen an. Mit mehr als 50.000 Mitarbeiter*innen unterstützt das Unternehmen Kunden an 320 Standorten auf der ganzen Welt. Mit speziell auf die Kundenwünsche zugeschnittenen Systemlösungen ist WestRock Markt- und Technologieführer für Mehrstückverpackungen. Die deutschen Standorte in Obersulm, Düren, Melle und Schönebeck konzentrieren sich auf hochwertige Verpackungen aus Papier und Karton und sind Marktführer in den Segmenten Kosmetik, Süßwaren und Pharma. Der Standort Trier produziert und vertreibt Verpackungssysteme (Maschinen, Kartonagen, Dienstleistungen) für Kunden in der Molkerei-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Grund für die Markführerschaft sind u.a. ein guter Überblick über das Geschäft und die Kosten für Rohstoffe. Das Unternehmen bietet einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem innovativen, wachsenden und mitarbeiterorientierten Arbeitsumfeld. Dabei bietet das Unternehmen eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung, Weiterbildungsprogramme, sowie ein Team qualifizierter Kollegen.

WestRock Consumer Packaging

Multi Packaging Solutions GmbH

Senefelder Str. 3 · 74182 Obersulm

Tel. 07134-5070 · www.westrock.com