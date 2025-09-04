WHF career meet & talk in Öhringen (23.9.25)

Kennenlernen, informieren, austauschen – auf der career meet & talk hat man die einmalige Möglichkeit, Karrierechancen zu nutzen. 19 Arbeitgebende aus der Region stehen zur Verfügung und informieren an Infoständen über vielversprechende Einstiegs- und Arbeitsmöglichkeiten. Mit zehn Unternehmen kann man beim Job-Speed-Dating Einzelgespräche führen und so ins Gespräch kommen. So hat man die Gelegenheit Fragen zu stellen, sich von seiner besten Seite zu präsentieren und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen – egal, ob man ins Berufsleben startet oder auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung ist. Zudem kann man sich von einer professionellen Fotografin optimal in Szene setzen lassen und sich hochwertige Bewerbungsfotos für den nächsten Karriereschritt sichern. Experten werfen einen Blick auf die Bewerbungsmappe und geben individuelle Tipps.

Di. 23. September, 16:30 bis 19:30 Uhr, Schloss Öhringen

Anmeldung unter eveeno.com/career_meet_talk25