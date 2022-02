Die Polizei soll für Ruhe und Ordnung in der Gesellschaft sorgen. Ein umfangreiches und spannendes Berufsfeld, dass den Schülern der Privaten Schule Donner + Kern in drei Fachvorträgen näher gebracht wurde. Damit alle 235 Schüler*innen der Schule den Vorträgen folgen konnten, wurden diese digital in die Klassen übertragen.

»Wir sind für Euch da!« Mit diesen Worte des Polizeipräsidenten a.D., Herrn Konrad Jelden, die Sicherheit und Vertrauen geben, begann die Vortragsreihe. Denn: »Hinter jedem Polizisten steckt auch nur ein Mensch, der seine Arbeit macht und am Ende eines Arbeitstages heile zu seiner Familie nach Hause kommen möchte.«

Nach dieser gelungen Einleitung Jeldens zum Thema Polizei und Demokratie – Miteinander NICHT Gegeneinander, in der er eine eindrucksvolle persönliche Geschichte mit persönlichen Erfahrungen der Polizei berichtete, übernahm Kriminalhauptkommissar Jürgen Landgraf das Thema „GEWALT-/PRÄVENTION“.

In einer sehr interessanten Präsentation erklärte er Aufgaben, Rechte und Pflichten der Polizei und deren Einsatzbereiche. So wurde unter anderem klar, dass die Polizei ihrer Arbeit/Pflicht, z.B. bei einer Verkehrskontrolle, nachgehen wird, auch wenn es Wiederstand geben sollte. Landgraf zeigte die Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamte an einem konkreten Beispiel: Im Jahr 2020 gab es 324 Übergriffe, dabei waren 50 Prozent der Täter alkoholisiert.

Zum Abschluss gab Frau Rösch, Einstellungsberaterin bei der Polizei in Waiblingen, Einblicke in den Ausbildungsberuf Polizist/in mit den Grundvoraussetzungen für den Einstieg in die Ausbildung bis hin aller Entwicklungsmöglichkeiten bei der Polizei.

Bei Interesse eines Ausbildungsplatzes oder Praktikums kann man sich direkt bei ihr melden:

Renate Rösch

Polizeipräsidium Aalen

Einstellungsberaterin am Standort Waiblingen

Alter Postplatz 20

71332 Waiblingen

Tel. 07151/950-359

Fax: 07151 / 502859029

Mail 1: aalen.berufsinfo@polizei.bwl.de

Mail 2: Renate.Roesch@polizei.bwl.de