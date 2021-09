Wolpert-Gruppe: Fit für die Industrie 4.0

Die verantwortungsvolle Ausbildung und Qualifizierung junger Fachkräfte nimmt bei der Wolpert Gruppe einen hohen Stellenwert ein. »Wir wollen in den jungen Menschen Ehrgeiz wecken, ihre Talente fordern und fördern und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft formen«, so Josef Wolpert, Geschäftsführer der Wolpert Holding GmbH. So lassen sich bei Wolpert nahezu 80 junge Menschen in zehn verschiedenen Ausbildungsberufen auf ihr Berufsleben, ihre Karriere vorbereiten. Dass dies auch gelingt, zeigen die vielen Landes- und Kammersieger der verschiedenen Ausbildungsjahrgänge. Mit Ausbildung oder dualem Studium haben in diesem Jahr vier Auszubildende ihr Arbeitsleben begonnen. Gemeinsam mit ihren 60 Kollegen aus den vorangegangenen Lehrjahren sowie den 220 Mitarbeitern der Wolpert Gruppe soll die Zukunft geformt werden. Regelmäßig nimmt die Wolpert Gruppe an Ausbildungstagen und Bildungsmessen in der Region teil, was die Azubis als Projekt in Eigenregie organisieren. In einem eigenen Ausbildungszentrum werden die Azubis gezielt auf ihre Lehrberufe und Prüfungen vorbereitet. Auch Office-Kurse und Seminare zu Methoden- und Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Präsentationssicherheit werden dort angeboten.

