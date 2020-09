Work – Smart – Bott

Wer einen Ausbildungsplatz sucht oder ein Unternehmen, das einen beim dualen Hochschulstudium begleitet, ist bei bott genau richtig. bott bietet sichere Karrierechancen im internationalen Umfeld, sowohl in der Produktion und im Vertrieb als auch in administrativen Funktionen wie Marketing, Personalwesen, Finanzen oder IT. Das dynamische Team wächst stetig. bott bildet jedes Jahr junge Leute aus und übernimmt diese nach ihrer Ausbildung in ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis. Ebenso Studierende der Dualen Hochschule. Die engagierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass bott nach aktuellem Stand des Wissens und der Technik am Puls der Zeit agiert.

Dabei legt bott großen Wert auf die hohe Qualität seiner Produkte und entwickelt sie im eigenen Unternehmen. Individuelle Stärken fördert bott mit Schulungen und Fortbildungen. Auf diese Weise bekommen die Nachwuchskräfte bei bott langfristige Perspektiven für die persönliche Entwicklung. Außerdem erhalten sie zusätzliche Leistungen über das Gehalt hinaus. Die Produktvielfalt von bott bietet Betriebseinrichtungen, wie cubio Werkbänke, Schubladenschränke, Lagerschränke, avero Montagearbeitsplätze, Montagelinien und Materialbereitstellungssysteme sowie die bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen für Servicefahrzeuge. Die Einrichtungen organisieren den Stauraum, sichern die Ladung im Fahrzeug und stellen Arbeitsmaterial nach ergonomischen Gesichtspunkten bereit. bott produziert nicht nur und liefert die Produkte aus: bott bietet Dienstleistungen an, die eine detaillierte Beratung der Kunden, eine virtuelle Planung der Einrichtung bis hin zur Betreuung im Nachgang umfassen.

bott ist der Systemanbieter für effizientes Arbeiten. Mit Niederlassungen in ganz Deutschland sowie einem dichten Netz von Vertriebspartnern befindet sich bott stets in der Nähe seiner Kunden. Darüber hinaus ist bott sowohl in ganz Europa als auch in vielen weiteren Ländern mit Tochtergesellschaften und Importeuren vertreten.

Bott GmbH & Co. KG

Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Fon: 07971-2510, www.bott.de